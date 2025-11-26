Bruce Willis Donará Su Cerebro a la Ciencia Tras Su Muerte

La condición de Bruce Willis ha afectado de manera significativa su calidad de vida. Sus tres hijas, su exesposa y su esposa, dieron a conocer que tomaron la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia tras su muerte.
Su esposa Emma Heming reveló la intención de la familia de contribuir a la investigación sobre la demencia frontotemporal, catalogada como una enfermedad extraña.
Según reveló Heming, el estudio del cerebro de un paciente con dicha enfermedad, puede ser clave para su desarrollo, pues los científicos pueden avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la dolencia a través de identificación de anormalidades proteicas y mutaciones genéticas en el tejido cerebral post mortem, para ayudar a otros pacientes con condiciones similares.
Mientras tanto, el actor vive en una casa aparte de su familia, donde cuenta con cuidados profesionales durante las 24 horas del día.
Recientemente, su hija Rumer Willis respondió a una serie de preguntas sobre su padre y reveló que no siempre la reconoce cuando va a visitarlo a la vivienda a la que se mudó recientemente.
"Estoy agradecida de que, cuando voy allí a su casa y le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando", señaló la actriz.
Más detalles
En una reciente entrevista para The WP Times, la esposa de Bruce Willis reveló que ya se encuentra planificando la atención y protección emocional de Bruce, así como el bienestar económico y afectivo de sus hijas, Mabel y Evelyn, ante la perspectiva de su pérdida.
"No lo hace menos doloroso ni difícil de superar", explicó Hemming, "pero ahora mismo, estamos en terreno firme". La familia se ha enfocado en brindar apoyo constante al actor mientras enfrenta los retos diarios de la enfermedad.
La familia de Bruce Willis está enfrentando un panorama devastador: el actor está perdiendo sus capacidades cognitivas debido a una enfermedad. Ante lo "inevitable", como lo ha llamado Emma Heming-Willis, la familia ha decidido prepararse para asegurar que su despedida sea digna y, más importante aún, que su vida sirva a un propósito mayor.
La decisión de donar su cerebro a la ciencia cuando fallezca es un acto de generosidad inmensurable. De esta manera, Bruce Willis dejará un legado que va más allá de la pantalla grande, contribuyendo a la lucha y comprensión de esta enfermedad