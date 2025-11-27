Redes sociales de Pedro Cuevas tras denuncia de Florecita Cobián

Desde que Florecita Cobián supo que sería madre, no ha ocultado la felicidad que su hija ha traído a su vida.
La hija de la exMiss Guatemala y Pedro Cuevas nació en agosto de 2015 y ha sido la bella guatemalteca quien ha compartido fotos de Lara.
Su relación fue muy mediática debido a la popularidad de ambos en redes sociales, aunque con el tiempo decidieron separarse.
La situación entre la expareja ha tomado un giro delicado cuando Florecita Cobián presentó una denuncia en la que acusa al cantante de abuso infantil en contra de la hija que ambos comparten.
"Estoy aquí desesperadamente por mi hija, porque temo por su vida. Son más de cinco años de proceso en el caso de mi hija por abusos por parte de su padre, en el que el sistema de justicia de Guatemala sólo ha respondido con corrupción en injusticias en contra de una pequeña niña".
Según sus declaraciones, la menor habría sido víctima de una agresión que ella atribuye directamente al artista.
La denuncia generó un fuerte impacto debido a la gravedad del caso y al reconocimiento público de las personas involucradas.
Florecita Cobián hizo pública su acusación para exigir transparencia y justicia en el proceso, asegurando que existieron obstáculos legales que complicaron el avance del caso.
Desde que se dio a conocer la denuncia, las redes sociales están ardiendo pues decenas de usuarios están comentando la mayoría de publicaciones con los hashtags: #justiciaporlara #CARCELPARAPEDROCUEVAS
El caso
En 2021 se dio a conocer que el cantante guatemalteco, Pedro Cuevas, había sido denunciado por agresión sexual en contra de una niña de entonces 5 años.
Durante varios años, el caso no prosperó; sin embargo, en mayo de este años, la jueza Mayra Méndez, de Chimaltenango, lo ligó a proceso penal, pero solo porque la Sala Regional Mixta así lo ordenó al otorgar una apelación.
El proceso penal estuvo detenido y sin avances por varios años, pues la defensa del cantante lograba atrasar el mismo con acciones legales o logrando cambiar de judicaturas.
Al quedar ligado a proceso y con medida sustitutiva, el MP tuvo seis meses para concluir con la investigación y recientemente entregó el acto conclusivo. La mañana del 26 de noviembre se desarrolló la audiencia de etapa intermedia.
La jueza Méndez resolvió dictar sobreseimiento por considerar que no había suficientes indicios en su contra. (Reiterando la resolución que dictó en la primera declaración).
El caso no había tenido repercusión mediática, pues se había protegido la identidad de la denunciante y víctima. Sin embargo, la madre de la víctima y expareja de Cuevas, Florecita Cobián, decidió hacerlo público por temor a que algo malo le pase a su hija.