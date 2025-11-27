Bella Thorne luce bikini y protesta contra Ozempic

Al parecer Bella Thorne dejó atrás sus polémicos comportamientos y está viviendo una vida más tranquila y enamorada.
Recientemente, la actriz presumió su figura curvilínea ataviada en un diminuto bikini negro. La estrella, de 28 años de edad, se grabó cantando y bailando mientras disfrutaba de la vista del océano desde un yate.
Bella Thorne viajó acompañada de su prometido, el productor Mark Emms, con quien está en una relación desde 2022. Él le propuso matrimonio en mayo de 2023.
"Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa", añadió.
En medio de su felicidad, la exestrella de Disney Channel criticó el uso de Ozempic, que varios famosos usan para bajar de peso, por reforzar estándares de belleza inalcanzables.
"No me he sentido bien con mi cuerpo por un tiempo, especialmente con todos tomando Ozempic".
Bella acusó que el uso generalizado del medicamento en Hollywood "está estableciendo todos estos locos estándares de belleza que nadie puede mantener a menos que tome Ozempic".
Enumeró los ejercicios que ha estado haciendo para mantenerse en forma sin el medicamento: "He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma. Finalmente me siento bien. Así que Ozempic, puedes... largarte".
La propuesta
La actriz y modelo estadounidense Bella Thorne se volvió tendencia este fin de semana por compartir en sus redes sociales un video en el que se le ve arrodillándose frente a su pareja, el productor británico Mark Emms, con la finalidad de proponerle matrimonio.
A través de una publicación en Instagram, la también cantante compartió con sus seguidores un momento personal, el pasado 16 de agosto.
"Hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", escribió.
La publicación muestra un escenario romántico y cálido, decorado con velas blancas y rojas, rosas y globos en forma de corazón y con la típica frase "I love you" escrita por todos lados.