 Actividades Navideñas en Guatemala para Disfrutar en Familia
Farándula

Diversión en familia: Están son las actividades navideñas que podrás disfrutar en Guatemala.

Desde espectáculos de luces hasta ferias, nacimientos gigantes y conciertos, este fin de año 2025 ofrece una agenda llena de actividades para todos los gustos.

Navidad, Facebook
Navidad / FOTO: Facebook

La época más esperada del año ya está aquí, y Guatemala vuelve a llenarse de colores, luces y tradiciones que invitan a compartir, convivir y disfrutar en familia.

Desde espectáculos de luces hasta ferias, nacimientos gigantes y conciertos, este fin de año 2025 ofrece una agenda llena de actividades para todos los gustos.

Te presentamos una guía de los eventos navideños más destacados para que puedas vivir junto a tu familia la magia de esta temporada.

  • Festival Navideño de la Ciudad 2025: Se realizará del 22 de noviembre al 22 de diciembre en la Plaza de la Constitución, con atracciones como la Villa Navideña. Es un evento gratuito y familiar.
  • Bazares Navideños: Habrá varios bazares en la Ciudad de Guatemala durante todo el mes, con variedad de productos y artículos de temporada.
  • Festival Navideño en Interfer: La feria navideña Interfer 2025 estará del 28 de noviembre al 23 de diciembre, ofreciendo amenidades para toda la familia.
  • Navidad Encantada en Mapa en Relieve: Del sábado 29 de noviembre al domingo 21 de diciembre se llevará a cabo esta actividad en horario de 15:00 a 22:00 horas
  • Feria del Pinabete 2025: Celebrada en Quetzaltenango a partir del 1 de diciembre. 

Eventos culturales y gastronómicos

  • Bienal de Arte Paiz en Casa Ibargüen: Continuará durante los primeros días de diciembre, con piezas y espacios inmersivos de arte.
  • Bazar de Emprendedores: Se celebrará el 1 de diciembre en el Parque Naciones Unidas.
  • Festival del Tamal 2025: Tendrá lugar en la aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, el 14 de diciembre.
  • El Cascanueces: El Ballet Christa Mertins presentará esta obra el 1 de diciembre en el Teatro Nacional.

Recorridos de nacimientos y pesebres tradicionales

Una de las costumbres más bonitas de Guatemala se mantiene fuerte este 2025: los nacimientos. Parroquias, comunidades y museos organizan exposiciones donde destacan figuras artesanales, piezas en miniatura y montajes temáticos inspirados en paisajes del país.

Entre los favoritos están:

  • Nacimiento del Parque Central
  • Exposición de pesebres en el Museo de la Semana Santa

Una actividad perfecta para los amantes de la tradición.

Actividades en Antigua Guatemala

La ciudad colonial se transforma en un escenario navideño lleno de encanto:

  • Conciertos de música sacra
  • Procesiones del Niño Jesús
  • Ferias artesanales
  • Shows de luces en plazas centrales

