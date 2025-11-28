Marta Sánchez revela chantaje y escándalo en revista

La portada de la cantante española Marta Sánchez para Interviú es una de las más conocidas y polémicas de todas las realizadas por la revista, la cual cerró definitivamente en 2018.
Marta Sánchez posó desnuda para la revista en 1991 bajo el titular "las fotos más esperadas de España" y, sin embargo, aunque su nombre fue uno más de la lista, ella lo recuerda como uno de los momentos más dolorosos de su vida.
"Fue la portada más complicada", dijo en 2018 Miguel Ángel Gordillo, subdirector durante 29 años de Interviú, en una entrevista con RAC1. "Le robaron unas fotos y envió a una amiga a negociar la portada en Interviú a la baja", añadió.
Antes de la sesión de fotos al desnudo, la revista captó a Marta Sánchez en las Islas Vírgenes, acompañada de un famoso bajista. Ella fue fotografiada en topless.
Según publicó Europa Press Chance en 2015, la cantante no quería que esas imágenes salieran a la luz y una vez volvió de viaje, negoció con Interviú la cuantía de dinero para obtener una portada "profesional" y no unas imágenes robadas.
No obstante, Marta Sánchez siempre ha hablado de estos movimientos como un chantaje y, en una entrevista junto a Vicky Martín Berrocal, confesó que es "una de las cosas que más me duelen de mi vida".
"Todavía no me perdono lo que le hice sufrir a mis padres. No pasaría por no ser yo, por no serme fiel, aunque algunas veces me he sido infiel y eso ya no lo quiero en mi vida", confesó.
Más detalles
En los años 80, Marta Sánchez alcanzó la fama como vocalista del grupo Olé Olé, el primer grupo español en actuar para las tropas españolas en la guerra del Golfo y en un hito por grabar el disco más caro de la historia del pop español hasta la fecha.
Su imagen rubia, sensual y carismática la convirtió rápidamente en el foco de los directores de Interviú, que buscaban no solo atraer la atención por el desnudo, sino también por la selección de personas conocidas.
Precisamente esto fue lo que hizo que la portada de su desnudo vendiera un millón de ejemplares, un número extraordinario para la época. Marta no solo estaba en la cima de su carrera musical, sino que se convirtió en un icono erótico de los noventa.