 Marta Sánchez revela chantaje y escándalo en revista
Farándula

Marta Sánchez revela que fue chantajeada y tuvo que salir sin ropa en una revista

La cantante contó la verdad de su polémica portada para la revista Interviú, que en ese momento vendió un millón de copias.

Compartir:
Marta Sánchez, Facebook
Marta Sánchez / FOTO: Facebook

La portada de la cantante española Marta Sánchez para Interviú es una de las más conocidas y polémicas de todas las realizadas por la revista, la cual cerró definitivamente en 2018.  

Marta Sánchez posó desnuda para la revista en 1991 bajo el titular "las fotos más esperadas de España" y, sin embargo, aunque su nombre fue uno más de la lista, ella lo recuerda como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

"Fue la portada más complicada", dijo en 2018 Miguel Ángel Gordillo, subdirector durante 29 años de Interviú, en una entrevista con RAC1. "Le robaron unas fotos y envió a una amiga a negociar la portada en Interviú a la baja", añadió.

Foto embed
Marta Sánchez - Facebook

Antes de la sesión de fotos al desnudo, la revista captó a Marta Sánchez en las Islas Vírgenes, acompañada de un famoso bajista. Ella fue fotografiada en topless. 

Según publicó Europa Press Chance en 2015, la cantante no quería que esas imágenes salieran a la luz y una vez volvió de viaje, negoció con Interviú la cuantía de dinero para obtener una portada "profesional" y no unas imágenes robadas.

No obstante, Marta Sánchez siempre ha hablado de estos movimientos como un chantaje y, en una entrevista junto a Vicky Martín Berrocal, confesó que es "una de las cosas que más me duelen de mi vida".

"Todavía no me perdono lo que le hice sufrir a mis padres. No pasaría por no ser yo, por no serme fiel, aunque algunas veces me he sido infiel y eso ya no lo quiero en mi vida", confesó.

Más detalles

En los años 80, Marta Sánchez alcanzó la fama como vocalista del grupo Olé Olé, el primer grupo español en actuar para las tropas españolas en la guerra del Golfo y en un hito por grabar el disco más caro de la historia del pop español hasta la fecha.

Su imagen rubia, sensual y carismática la convirtió rápidamente en el foco de los directores de Interviú, que buscaban no solo atraer la atención por el desnudo, sino también por la selección de personas conocidas.

Precisamente esto fue lo que hizo que la portada de su desnudo vendiera un millón de ejemplares, un número extraordinario para la época. Marta no solo estaba en la cima de su carrera musical, sino que se convirtió en un icono erótico de los noventa.

En Portada

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palacios

01:06 PM, Nov 28
Apertura 2025: Seis clubes aún no completan los minutos de edad limitadat
Deportes

Apertura 2025: Seis clubes aún no completan los minutos de edad limitada

12:39 PM, Nov 28
Sismo de magnitud 5.8 sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismo de magnitud 5.8 sacude el territorio guatemalteco

02:15 PM, Nov 28
Trump pausará la migración de países del tercer mundot
Internacionales

Trump pausará la migración de "países del tercer mundo"

01:09 PM, Nov 28

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoPNCCorrupción
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos