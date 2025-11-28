 Pedro Cuevas responde acusaciones de abuso de su expareja
Pedro Cuevas responde a las acusaciones de abuso que lanzó su expareja en su contra

Por medio de las redes sociales el cantante guatemalteco decidió responder a las acusaciones de Florecita Cobian.

Pedro Cuevas, Pedro Cuevas
Pedro Cuevas / FOTO: Pedro Cuevas

El artista guatemalteco Pedro Cuevas emitió un contundente mensaje público en el que aseguró que siempre ha sido inocente de las acusaciones que su expareja. El cantante decidió hablar con claridad y mostrar documentos oficiales que respaldan su versión.

"Soy Pedro Cuevas y voy a hablar la verdad", inició su declaración. Según explicó, el pasado 26 de noviembre, el juzgado de Chimaltenango dictaminó un sobreseimiento, lo que significa que "por segunda vez se me declaró inocente en el mismo caso".

El artista recalcó que este fallo judicial confirma nuevamente que no existe responsabilidad penal en su contra. Cuevas también mostró el expediente oficial que contiene los exámenes físicos y psicológicos realizados a su hija en el INACIF, pruebas que, según afirmó, resultaron totalmente negativas.

"Aquí tengo el expediente que contiene los exámenes físicos y psicológicos que le hicieron a mi hija, los cuales dieron como resultados negativos. No tenía lesiones, cicatrices ni absolutamente nada", declaró.

El intérprete reiteró que no dará más detalles por respeto a la menor: "Por amor y respeto a mi hija, no voy a entrar en más detalles. Por esta razón y muchas más me declararon inocente". Señaló que durante cuatro años guardó silencio, respetando cada etapa del proceso legal. "Siempre he estado a disposición de la ley porque soy inocente", aseguró.

Más de las declaraciones de Pedro Cuevas

Cuevas lamentó profundamente el desgaste emocional al que fue sometido. "Qué injusto que cuatro años pasé en un proceso legal en el cual se comprobó mi inocencia", expresó. Además, subrayó que incluso los exámenes médicos señalados por la parte acusadora confirmaron que no había evidencia de ningún daño físico o psicológico en la menor.

Su mensaje generó un amplio debate en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a la claridad de su declaración.

¿Quién es Pedro Cuevas y cuál es la grave acusación que lanzó su expareja en su contra?

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas enfrenta un momento crítico luego de que su expareja, Florecita Cobián, lo señalara de un grave hecho.

Asimismo, el artista aprovechó para mandarle un mensaje a su hija, afirmando que ella es muy importante en su vida.

