 Maga del Valle: Primera Pasarela Aguja Rebelde en Fashion Show
Maga del Valle presentará la primera pasarela de La Aguja Rebelde en Fashion Show

La Aguja Rebelde y Aze presentan su primera pasarela de moda: un evento lleno de arte, creatividad y empoderamiento.

Maga del Valle y Aze, Redes sociales
Maga del Valle y Aze / FOTO: Redes sociales

La moda y el arte se fusionan en un evento único que marcará la pauta en la escena fashionista de Guatemala. Maga del Valle, creadora de La Aguja Rebelde, y Aze (Acely Bolaños López), la diseñadora que ha destacado en la moda local, se preparan para su primera pasarela de moda conjunta, que promete sorprender a los asistentes con una propuesta que celebra la creatividad, el reciclaje y el empoderamiento femenino.

La Aguja Rebelde, que nació como un proyecto personal de Maga del Valle, se ha consolidado como un referente de la moda con propósito.

Maga, quien inició su camino en la costura tras enfrentar una relación violenta, encontró en la moda una forma de sanación y expresión personal. La propuesta de La Aguja Rebelde se basa en upcycling (reciclaje de ropa), intervenciones manuales, y una fuerte conexión con la identidad y la sostenibilidad.

Evento de moda para celebrar creatividad local

El 21 de diciembre de 2025, en La Popular, se llevará a cabo el esperado Fashion Show de La Aguja Rebelde y Aze, una pasarela que destaca la colaboración entre ambas creativas y la unión de distintas disciplinas artísticas. La entrada es gratuita. 

Además, Xango estará a cargo de la música del evento, completando la atmósfera creativa de la pasarela.

A lo largo de su carrera, Maga del Valle ha demostrado que la moda no solo es estética, sino también una herramienta de sanación y empoderamiento. Como ella misma lo ha comentado, "La Aguja Rebelde nació de la necesidad de sanar a través de las manos, de transformar el dolor en algo hermoso".

En una entrevista reciente, Maga compartió su emoción por este primer Fashion Show junto a Aze: "Estoy muy contenta y orgullosa de hacer esto con Aze. Nuestros diseños están inspirados en la fuerza y la energía empoderada de la mujer. La intervención de las prendas es completamente manual y tiene como base el reciclaje. Esto no solo es moda, es arte".

Este evento será también una plataforma para resaltar el trabajo de otros artistas locales. Durante la pasarela, los asistentes podrán disfrutar de la intervención de Boca Marchita (bolsas) y Ramona (accesorios), quienes han trabajado junto a Aze y Maga para crear una propuesta colaborativa única en la que la moda se mezcla con otras disciplinas artísticas.

