Florecita Cobián Responde a Declaraciones de Pedro Cuevas

Hace unos días, Florecita Cobián puso de cabeza las redes sociales cuando publicó un video en su cuenta de Instagram donde expresa públicamente que interpuso una denuncia por abuso en contra del padre de su hija, acusándolo de actos que, según ella, han afectado a la menor.
En la grabación, ella narra que su hija habría sido víctima de abuso y señala directamente al cantante Pedro Cuevas como presunto responsable.
El artista guatemalteco compartió un mensaje donde se declara inocente de las acusaciones que su expareja ha hecho en contra de él. Pedro Cuevas decidió hablar con claridad y mostrar documentos oficiales que respaldan su versión.
"Soy Pedro Cuevas y voy a hablar la verdad", inició su declaración. Según explicó, el pasado 26 de noviembre, el juzgado de Chimaltenango dictaminó un sobreseimiento, lo que significa que "por segunda vez se me declaró inocente en el mismo caso".
El artista recalcó que este fallo judicial confirma nuevamente que no existe responsabilidad penal en su contra. También mostró el expediente oficial que contiene los exámenes físicos y psicológicos realizados a su hija en el INACIF, pruebas que, según afirmó, resultaron totalmente negativas.
"Aquí tengo el expediente que contiene los exámenes físicos y psicológicos que le hicieron a mi hija, los cuales dieron como resultados negativos. No tenía lesiones, cicatrices ni absolutamente nada", declaró.
El intérprete reiteró que no dará más detalles por respeto a la menor: "Por amor y respeto a mi hija, no voy a entrar en más detalles. Por esta razón y muchas más me declararon inocente".
Agradece el apoyo
A través de su cuenta de Instagram, Florecita Cobián agradeció el apoyo recibido por profesionales, organizaciones y medios que han estado trabajando en el caso de su hija.
"Quisiera agradecer profundamente a todas las personas que han alzado la voz pidiendo justicia en nombre de mi niña valiente", expresó.
En 2021, el cantante guatemalteco, Pedro Cuevas, fue denunciado por agresión sexual en contra de una niña de entonces 5 años.
Durante varios años, el caso no prosperó. Fue hasta en mayo de 2025, cuando la jueza Mayra Méndez, de Chimaltenango, lo ligó a proceso penal, pero solo porque la Sala Regional Mixta así lo ordenó al otorgar una apelación.
El caso no había tenido repercusión mediática, pues se había protegido la identidad de la denunciante y víctima. Sin embargo, la madre de la víctima y expareja de Cuevas, Florecita Cobián, decidió hacerlo público por temor a que algo malo le pase a su hija.