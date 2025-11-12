 Mujer desaparecida, entre cuerpos hallados en el Atlántico
Nacionales

Inacif identifica a mujer con alerta Isabel-Claudina entre cuerpos hallados en ruta al Atlántico

La desaparición de la mujer de 26 años fue reportada el pasado 17 de octubre.

Los cuerpos fueron identificados por el INACIF., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos fueron identificados por el INACIF. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que se identificaron los últimos dos cuerpos de los nueve que fueron localizados en octubre pasado en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico.

Según se indicó, las víctimas son: Andi Alberto Aguilar Rodríguez, de 22 años; y Carmen Yamilet Say Arredondo, de 26 años, quien tenía activa una alerta Isabel- Claudina, para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con la alerta emitida, la fémina fue vista con vida por última vez el pasado 17 de octubre en un sector de la zona 7 capitalina, pero desde entonces se desconocía su paradero.

En el aviso emitido para su búsqueda se indicaba que esta persona vestía blusa blanca, licra negra y pantuflas con figura de conejo al momento de su desaparición. Entre sus características, se señaló que tenía tatuajes en el brazo izquierdo y rostro. También se daba a conocer que viajaba a bordo de una motocicleta gris cuando se perdió su rastro.

Sube a 12 la cifra de cuerpos hallados en ruta al Atlántico

El pasado 24 de octubre, los Bomberos Voluntarios reportaron la localización de nueve cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, jurisdicción del municipio de Palencia.

Tres días después de ese lamentable incidente, se confirmó que otros dos cuerpos fueron hallados, así como dos cabezas humanas. Esta vez en el kilómetro 23 de la misma carretera. Estaban en un río que pasa por el sector.

A este hallazgo se suma el de otro cadáver que fue encontrado el 11 de noviembre en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico. Se trataba de un hombre que fue hallado en un barranco de más de 100 metros de profundidad.

En ese sentido, se elevó a 12 la cifra de cadáveres localizados en ruta al Atlántico en menos de un mes. De ese total, tres están pendientes de ser identificados.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

