INACIF identifica seis cadáveres localizados en Palencia

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que ya tiene identificados a siete de los ocho cadáveres que fueron encontrados bajo un puente de Palencia el pasado viernes. La institución compartió la lista de nombres, aunque no ha podido determinar la causa de la muerte, a causa del avanzado estado de descomposición de los cuerpos.
Los fallecidos identificados son:
- Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años;
- Ángel Roberto Sánchez García, de 28;
- Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24;
- Allisson Michelle Rodríguez, de 20, única de sexo femenino;
- Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32;
- Selvin Estuardo Lima López, de 26,
- Esvin Ventura Flores Solares, de 53.
Mientras tanto, el INACIF agregó que hay osamentas que no han sido identificadas por el momento.
Más temprano, el presidente Bernardo Arévalo reaccionó a esta noticia y pidió al Ministerio de Gobernación actuar con todo el peso del Estado en contra de los responsables de esta masacre.