Evely Morataya denuncia compras anómalas en Salud

La diputada, Evelin Morataya, presentó una denuncia ante el Ministerio Público señalando compras con anomalías desde el viceministerio de atención primaria del Ministerio de Salud. La congresista argumentó que en esa cartera se están aprovechando de la figura de la prevención para la adquisición de artículos y productos sobrevalorados.
Morataya agregó que esos productos comprados "nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pacientes de cáncer a nivel nacional". La legisladora aseguró que en la citada entidad utilizaron el rubro de impresiones y encuadernación para comprar vasos térmicos.
Para fingir que compran una impresión que incluye vaso térmico, en lugar de decir que van a adjudicar vasos térmicos con una impresión", resaltó Morataya.
"Ellos compraron 500 impresiones que incluyen vaso térmico; así de cínicos y descarados, en Q223 cada uno; compraron impresiones que incluyen agenda de prevención de cáncer, en Q490 cada una; compraron banners, como impresión que incluye banner, en Q545 cada uno", resaltó.
La parlamentaria agregó que se compraron rotafolios en Q1,110 cada uno, con la excusa de la prevención del cáncer. "Compraron afiches, volantes y así han adquirido pachones que cuestan Q122; bolsas rosas, de esas que ha entregado el mismo ministro, en Q50", denunció.
Más números en la denuncia de Morataya
Morataya agregó que ellos han fiscalizado y hecho cotizaciones descubriendo que hay sobrevaloración de costos, porque han encontrado que las citadas impresiones de bolsas cuestan entre Q8 y Q9. "Aquí está miren, una imagen del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, entregando estas bolsas tan caras", se quejó la funcionaria mientras mostraba una imagen impresa.
Morataya agregó que le preocupa que se malgasten los fondos económicos que son para pacientes que sufren de cáncer. "Me han buscado señoras que sufren de cáncer, desde distintas partes del país", agregó.
Morataya agregó que presentó la denuncia penal en el ente investigador, en contra de autoridades de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Guatemala sección Nororiente, por los delitos de peculado fraude, asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y omisión.
La diputada indicó que los acusados son las siguientes personas:
- José Antonio Santos Alvarado, director,
- Walter Javier Patzay Chin, encargado de compras,
- Maynor Eduardo Contreras Súchite, jefe interino administrativo financiero.
La congresista indicó que en total se "realizaron 204 adjudicaciones en baja cuantía durante el ejercicio fiscal 2025, por un monto total de Q4 millones 334 mil 44.00, con dinero destinado a la atención del cáncer y la justificación de prevención".
Estos productos fueron pagados y hay constancias firmadas de recibido en la bodega", describió.
Las preocupaciones de Morataya
La diputada lamentó el uso de recursos para este tipo de acciones, cuando ella afirmó tener conocimiento de pacientes con cáncer que están esperando medicamento desde agosto y octubre de 2024. La parlamentaria recalcó que un paciente con cáncer puede ponerse grave o morir por la falta de medicamentos durante ese periodo de tiempo.
Se espera que el Ministerio de Salud responda a los denuncias en breve.