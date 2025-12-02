Chef Tita: Su Experiencia en Guatemala y Reconocimiento

Inés Páez, conocida como Chef Tita, fue reconocida internacionalmente por su labor culinaria y social, recibió recientemente el Premio Campeones del Cambio como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento que celebra su impacto en la gastronomía y la sociedad.
Chef Tita es una figura destacada en la cocina dominicana, conocida por su compromiso con la preservación de ingredientes locales y la promoción de la cultura gastronómica de su país en el escenario internacional. En las últimas dos décadas, ha defendido productos autóctonos como la raíz de guayiga y las ostras nativas, a pesar de las críticas iniciales de colegas y expertos. Su enfoque innovador y respetuoso con la tradición le ha permitido elevar la cocina dominicana y posicionarla en la vanguardia de la gastronomía latinoamericana.
En el centro de su misión social se encuentra la Fundación IMA, una organización sin fines de lucro que la chef fundó en 2015 para apoyar a agricultores desfavorecidos y fortalecer los sistemas alimentarios locales.
A través de esta iniciativa, Chef Tita conecta a los productores rurales con restaurantes y minoristas, utilizando sus productos en sus propios espacios gastronómicos y fomentando el desarrollo sostenible de las comunidades. Parte de la subvención obtenida con el Premio Campeones del Cambio será destinada a la compra de equipos agrícolas y semillas, fortaleciendo la autonomía y productividad de los agricultores locales.
Durante su visita a Guatemala, Chef Tita también participó en actividades culturales, destacando la creación de alfombras de aserrín, una tradición emblemática de Antigua Guatemala, especialmente en celebraciones religiosas y festivales. La chef compartió imágenes de esta experiencia en sus redes sociales, mostrando su entusiasmo por involucrarse en prácticas locales y por aprender más sobre las tradiciones guatemaltecas.
Además de su trabajo en la cocina, Chef Tita se ha consolidado como una defensora de la educación culinaria y de la preservación del patrimonio cultural. Su restaurante más reciente, Aguají, se inspira en la cultura Taíno-Arawak y busca contar historias dominicanas a través de los alimentos, combinando tradición, innovación y sostenibilidad.
La chef también se encuentra trabajando en un libro para niños que busca transmitir la riqueza cultural y gastronómica de la República Dominicana a las nuevas generaciones.
