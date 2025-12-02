Demanda Millonaria de Daddy Yankee contra Raphy Pina: Detalles

Los Cangris, Inc. y Ramón L. Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, radicaron una demanda en el Tribunal Federal contra Raphy Pina, Mireddys González, el licenciado Edwin Prado, Andrés Coll y varias entidades vinculadas a ellos.
El recurso legal invoca el RICO Act federal y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, al afirmar que existió una organización estructurada cuyo propósito era apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y a otros artistas.
Según publica el diario puertorriqueño El Nuevo Día, la demanda introducida en el Tribunal Federal en Hato Rey busca una indemnización de $3 millones de dólares y la ejecución de un juicio por jurado bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión).
La demanda sostiene que los mencionados habrían ejecutado un esquema fraudulento de desvío de regalías, desde 2004 hasta febrero de 2025, utilizando tácticas indebidas.
Según los abogados de Daddy Yankee, el problema comenzó cuando Pina, en su rol de representante y productor, supuestamente manipuló los contratos y registros oficiales de autoría de varias de las canciones de Daddy Yankee.
Pina, que ejercía un control total sobre las finanzas de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, habría falsificado documentos, como los conocidos split sheets (documentos que detallan la distribución de los derechos de autor), para atribuirse porciones de regalías que no le correspondían.
Además, habría insertado su nombre en la autoría de varias canciones, tanto de Daddy Yankee como de otros artistas, sin haber contribuido en su creación, explica el medio
"Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico, (Pina) ejerció control de las finanzas de artistas y utilizó tácticas de intimidación y manipulación emocional para forzar la lealtad y silenciar la disidencia", sostienen los abogados de Daddy Yankee en el escrito de la demanda.
¿Qué tiene que ver la ex de Daddy Yankee?
La demanda señala que Mireddys, a pesar de su vinculación sentimental y profesional con Daddy Yankee, parece haber estado involucrada en este presunto esquema.
Los abogados afirman que, junto a Pina y otros codemandados, contribuyó a la falsificación de documentos y manipulaciones para desviar las regalías y los derechos de autor.
De acuerdo con los documentos judiciales, Pina y los codemandados operaron el esquema fraudulentamente desde que Daddy Yankee asumió el control de sus empresas, Los Cangris, Inc. y El Cartel Records, en 2025. En ese momento, el cantante y su equipo descubrieron que se había creado una red de desvío de regalías.
Por último, la demanda también alega que los involucrados cometieron fraude electrónico, interferencia en el comercio interestatal y extorsión. Los abogados de Daddy Yankee presentaron correos electrónicos y otros documentos que muestran cómo Pina y su equipo coordinaban el fraude.
Él responde
A través de un live en su cuenta de Instagram, la pareja de Natti Natasha aclaró que tendrá listas las pruebas relacionadas con las alegaciones hechas por el grupo de abogados de Daddy Yankee.
"Les demostraré que solamente es un trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y de dividir unos bienes que son un montón, que ni yo, ni ustedes que están viendo esto, les toca un peso. Es un problema de ellos que han tirado al medio innecesariamente", resaltó Raphy Pina.
En su pronunciamiento en redes sociales, Raphy Pina también destacó que durante la etapa en la que trabajó con Daddy Yankee se comunicaban hasta 30 veces al día, ganándose el respeto y el cariño del intérprete.
"Si él tiene alguna duda, que me pregunte y se lo aclaro a él primero. Después, si sus abogados quieren señalarme o hacer lo que ellos quieran, que sean ellos. Pero si a mí me van a preguntar por algo, yo necesito decirle en la cara a Raymond Ayala que yo no hice negocios con Mireddys González, yo hice negocio con él", dijo.