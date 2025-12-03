 Fallece el rapero PoorStacy a los 26 años
Farándula

Muere el rapero Poorstacy a los 26 años, colaborador de Travis Barker y Justin Bieber

El rapero estadounidense, una de las voces más prometedoras del emo-rap y colaborador frecuente del baterista Travis Barker, murió en un hotel de Florida.

Poorstacy, Redes sociales
Poorstacy / FOTO: Redes sociales

El mundo de la música alternativa está de luto: el rapero estadounidense POORSTACY, colaborador frecuente del baterista Travis Barker, falleció a los 26 años. Su muerte fue confirmada el lunes 1 de diciembre de 2025 por autoridades del condado de Palm Beach, después de que un "incidente" lo dejara gravemente herido en un hotel de Boca Raton.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El deceso ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando la policía respondió a un llamado en un hotel ubicado en 2899 N. Federal Highway, un establecimiento donde POORSTACY se había alojado durante unos 10 días junto a una mujer y un menor.

Tras ser trasladado al hospital como "trauma alert", fue ingresado a un centro médico local, donde finalmente se confirmó su muerte. Hasta ahora, la versión oficial no ha divulgado la causa exacta del fallecimiento. El informe preliminar del forense del condado no ofrece detalles concluyentes.

Versiones encontradas: suicidio, asesinato o accidente

Algunos medios citan que fuentes internautas indican que podría tratarse de un suicidio, sugiriendo que el rapero se habría disparado en la habitación del hotel.

Sin embargo, miembros de su familia habrían manifestado su desacuerdo con esa versión, argumentando que podría haber ocurrido "algo más" y pidiendo una investigación formal.

Por el momento, las autoridades no han concluido públicamente la causa de la muerte y la investigación continúa abierta.

Trayectoria de un artista de sonido híbrido

POORSTACY, nombre real Carlito Junior Milfort, nació el 15 de marzo de 1999 en Palm Beach, Florida.

Desde su irrupción en la escena musical se distinguió por una fusión poco convencional: emo-rap, punk, rock, metal, hip hop.

Su discografía incluye dos álbumes de estudio: The Breakfast Club (2020) y Party at the Cemetery (2021), así como dos EPs anteriores.

Entre sus canciones más reconocidas figuran "Choose Life", "Nothing Left" y "Hills Have Eyes", muchas de ellas en colaboración con Travis Barker.

También participó en la banda sonora de la película Bill & Ted Face the Music —una producción nominada al Grammy— lo que amplió su alcance creativo.

Travis Barker, quien colaboró recurrentemente con él, publicó un mensaje de despedida en sus redes: "Rest in peace, you’ll never be forgotten" ("Descansa en paz, nunca serás olvidado"), acompañado de un video de ellos trabajando juntos en un clip.

Otros artistas del ámbito alternativo también expresaron su dolor en redes, destacando la versatilidad y valentía musical de Poorstacy.

