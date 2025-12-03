Sydney Sweeney deslumbra en estreno de 'Housemaid' con escote

Sydney Sweeney se vistió de diamantes (o mejor dicho, de brillantes) para el estreno de la "The Housemaid" en la ciudad de Nueva York, que protagoniza al lado de Amanda Seyfried.
La exalumna de "Euphoria" fue fotografiada llegando al evento con un vestido blanco estilo Old Hollywood de Miu Miu con un escote pronunciado y un dulce lazo en la cintura.
El vestido con cuello halter y tirantes finos también presentaba una delicada cola y una boa de plumas, que lució baja sobre sus brazos para las fotografías en la alfombra roja del evento el martes por la noche.
Sydney Sweeney, de 28 años, optó por un look retro con rizos voluminosos sobre los hombros, delineado intenso en los ojos y maquillaje rosa brillante. Fue un cambio radical respecto al look más moderno que ha lucido en esta gira de prensa, con un elegante corte bob hasta la clavícula y prendas de colores brillantes.
La actriz también fue fotografiada junto a su coprotagonista de "Housemaid", Amanda Seyfried, quien lució un vestido rosa de Versace de Dario Vitale con atrevidos collares de diamantes y pendientes a juego de Tiffany & Co.
Los coprotagonistas Michele Morrone y Brandon Sklenar también estuvieron presentes.
Más detalles
Sydney Sweeney interpreta a Millie en The Housemaid, basada en el libro homónimo de Freida McFadden, que llegará a los cines el viernes 19 de diciembre.
Amanda Seyfried dará vida a Nina, una mujer adinerada que contrata a Millie como empleada doméstica para su familia. Tras mudarse a la casa, Millie descubre pronto que las cosas no son lo que parecen en el aparente hogar perfecto de los Winchester.
El elenco y el equipo de la película (incluso la autora de "The Housemaid") han reiterado que el filme es mejor que el libro.
Durante el estreno del martes, Sydney Sweeney explicó las ventajas de trabajar en una adaptación frente a un guion original, incluso si hay cambios.
"Es genial porque obtengo más datos", explicó. "Tengo una visión más completa del mundo. Puedo inspirarme en diferentes fuentes, como el libro, lo que me ayuda a dar más forma al personaje en ese universo".