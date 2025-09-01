 Amanda Seyfried y Julia Roberts: mismo look en Venecia
Farándula

Amanda Seyfried y Julia Roberts llevan el mismo look en Venecia.

¿Quién lo lució mejor? Las actrices coincidieron en el Festival de Cine de Venecia con el mismo atuendo.

Julia Roberts
Julia Roberts / FOTO:

Tres días después de que Julia Roberts luciera el primer look de Dario Vitale para Versace en el Festival de Cine de Venecia, Amanda Seyfried se ha presentado en el mismo festival de cine vestida exactamente igual de pies a cabeza: misma camisa de rayas, misma americana arremangada y mismo vaquero. 

Julia Roberts posó en la alfombra roja de la presentación de la cinta Caza de brujas, el thriller psicológico de Luca Guadagnino que protagoniza, estrenando el primer look de Dario Vitale como nuevo director creativo de Versace.

Su look acaparó los titulares de la prensa, pues era el primer trabajo del diseñador italiano al frente de la marca.

Foto embed
Julia Roberts - Instagram

El estilismo tenía todo lo necesario para convertirse en la inspiración perfecta para vestir en la oficina este otoño.

Julia Roberts apostó por un par de pantalones de mezclilla corte cigarette, una camisa rayada y un blazer oversized, todos firmados por Versace.

Un look que evocaba el código de vestimenta smart casual: cómodo, funcional y moderno, pero con elementos —como el blazer— que lo elevaban y le daban un sutil aire corporativo.

El mismo estilo

En una rueda de prensa, Amanda Seyfried apareció con exactamente el mismo look que Julia Roberts había llevado apenas 24 horas antes.

Lo que a simple vista parecía una coincidencia se convirtió en un gesto calculado: un statement de Dario Vitale sobre la nueva era de Versace.

Con esta jugada, el creativo parece querer demostrar que la moda de la compañía no está limitada a la opulencia o al dramatismo, sino que también puede vivir en la versatilidad y la repetición consciente.

Foto embed
Amanda Seyfried - Instagram

La stylist de Seyfried, Elizabeth Stewart, confirmó la historia al compartir en redes sociales que el atuendo de Amanda era, literalmente, prestado por Julia.

"Gracias @juliaroberts por tu generosidad y sostenibilidad ? ¡Compartir es cuidar! ❤️ #AmandaSeyfried toma prestado el look de Julia para la sesión de fotos de @versace", escribió. Un mensaje que no sólo validó el momento, sino que lo convirtió en un guiño directo a la moda sustentable.

