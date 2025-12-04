 Bad Bunny en el Super Bowl: Artistas Invitados
Bad Bunny no estará solo: ¿Quiénes son los otros artistas que se presentarán en el Super Bowl?

El Super Bowl 2026 promete uno de sus espectáculos más memorables con Bad Bunny como protagonista del show.

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico)
Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico) / FOTO: EFE/ Thais Llorca ARCHIVO

El Super Bowl 2026 ya está generando enorme expectación y la lista de artistas que participarán lo confirma.  La NFL anunció que Bad Bunny será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo.

Lo anterior ha marcado un momento histórico para la música latina gracias a su llegada al escenario más visto del mundo.  Su presencia como artista principal lo convierte en uno de los nombres más comentados de la edición número 60 del evento, que se celebrará en febrero de 2026.

El cantante puertorriqueño expresó su emoción al compartir que su presentación lleva un mensaje de orgullo cultural, identidad latina y representación hispana.  Con una carrera repleta de éxitos, giras mundiales y reconocimientos internacionales, su participación promete un espectáculo visual y musical de alto impacto.

Pero el show del medio tiempo no será lo único destacado. La alineación del pre show también fue confirmada y reúne a tres artistas con estilos muy distintos, lo que garantiza una experiencia musical variada desde el inicio de la transmisión.

Más de los invitados del Super Bowl

Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos con su característico estilo pop.  Brandi Carlile será la encargada de dar voz a America the Beautiful con una presentación que seguramente estará llena de sentimiento.

Coco Jones aportará su talento interpretando Lift Every Voice and Sing, pieza que ha cobrado un significado especial en la historia musical estadounidense. Como parte de los esfuerzos por ofrecer un evento más inclusivo, el Super Bowl 2026 contará con interpretaciones simultáneas en lenguaje de señas durante el pre show y también en el espectáculo principal.

Entre las intérpretes confirmadas se encuentra Celimar Rivera Cosme, quien formará parte del show de Bad Bunny, marcando otro avance importante en accesibilidad dentro del evento deportivo más visto del año. La participación de todos estos artistas ha generado grandes expectativas entre los fanáticos.

