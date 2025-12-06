 Jason Momoa llega a Tikal en pick-up
Farándula

Jason Momoa es captado llegando en la palangana de un pick-up a Tikal

El video que sorprendió a los guatemaltecos también muestra la presencia de Adria Arjona durante el recorrido.

Jason Momoa,
Jason Momoa / FOTO:

Jason Momoa continúa disfrutando su visita a Guatemala y, una vez más, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales.  En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra al famoso actor llegando nada menos que a Tikal, uno de los destinos arqueológicos más emblemáticos del país.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente su presencia, sino la forma en la que decidió trasladarse: a bordo de la palangana de un pick-up. El clip, grabado por habitantes y turistas que se encontraban en el lugar, muestra a Momoa sentado en la parte trasera del vehículo, disfrutando del paisaje selvático mientras ingresaba a la zona arqueológica.

@ventasdejandohuellas

no cualquier dia te encuentras a Aquaman en Tikal #escuintlaguatemala #viral_video #aquaman #jasonmomoaaquaman

♬ sonido original - mishy

Junto a él también aparece Adria Arjona, su actual pareja, quien lo ha acompañado durante su estancia en Guatemala.  La naturalidad con la que ambos recorren el país ha generado una ola de comentarios, especialmente por la sencillez con la que decidieron transportarse hacia un sitio tan turístico.

La escena sorprendió a muchos usuarios, quienes no dudaron en expresar su emoción al ver al protagonista de Aquaman en un ambiente tan cotidiano y relajado.  Para varios guatemaltecos, la imagen del actor viajando en la palangana fue una muestra más de su personalidad espontánea y cercana.

Más de la visita de Jason Momoa en Guatemala

En redes sociales abundaron mensajes celebrando su actitud y destacando que incluso parecía un vecino más recorriendo el país. La visita de Momoa ha generado gran expectativa desde hace varios días.

El actor llegó a Guatemala para acompañar a Adria Arjona y aprovechar la oportunidad de explorar las maravillas del país.  Durante su estadía ha causado revuelo por diferentes apariciones públicas, entre ellas su asistencia a dos conciertos de la residencia de Ricardo Arjona, su suegro, donde fue visto disfrutando intensamente del espectáculo.

La llegada a Tikal marca uno de los momentos más comentados de su recorrido, no solo por tratarse de un sitio Patrimonio Mundial, sino por la forma desenfadada en que decidió experimentar el viaje.

