Stranger Things: Actriz Reemplazada que Pasó Desapercibida

Mientras los fans intentan seguir el ritmo de la temporada final de Stranger Things, un detalle ha pasado casi desapercibido: la madre de Dustin fue interpretada por dos actrices distintas antes de desaparecer silenciosamente de la serie, confundiendo incluso a los seguidores más atentos.
Un cambio que pocos percibieron en Hawkins
Con el estreno de la temporada 5, muchos espectadores han experimentado una sensación constante de déjà vu, tratando de recordar quién es quién entre los numerosos personajes de la serie.
Y no es para menos: después de casi una década desde su lanzamiento y con largos periodos entre cada temporada, reconstruir la historia de Stranger Things puede volverse una tarea titánica.
A esa dificultad se suma un detalle que sorprendió a varios fans: Claudia Henderson, la madre de Dustin (Gaten Matarazzo), fue reemplazada tras la primera temporada y luego prácticamente borrada de la trama sin explicaciones claras.
Las dos actrices detrás de la Señora Henderson
En la temporada 1, la Señora Henderson fue interpretada por Tabitha Kilgore, quien apareció en tres episodios y cuyo trabajo en Stranger Things es, hasta ahora, su crédito más destacado.
Su versión de Claudia era tierna, ligeramente ingenua y perfecta para el tono inicial de la historia, donde Hawkins aún parecía un lugar relativamente normal.
Sin embargo, tras esa primera entrega, los hermanos Duffer decidieron hacer varios cambios en el reparto secundario. Así como ocurrió con los padres de Lucas —que también fueron reemplazados—, Claudia Henderson pasó a ser interpretada por Catherine Curtin, una actriz con mayor recorrido y conocida por su carisma en series como Orange Is the New Black.
Curtin se adueñó del papel rápidamente. Su energía, humor y química natural con Gaten Matarazzo hicieron que muchos fans ni siquiera recordaran que una actriz distinta había interpretado previamente al personaje. Pero el verdadero misterio no fue el cambio de actriz... sino su desaparición repentina.
De acuerdo con IMDb y otras bases de datos de la producción, Catherine Curtin no ha aparecido hasta ahora. Su última participación en la serie ocurrió en el episodio 7 de la temporada 4, cuando visita la casa de los Wheeler tras la desaparición de Eddie Munson.
Desde ese momento, la Señora Henderson no ha tenido más presencia en pantalla. Y aunque esto puede deberse a la enorme cantidad de personajes y tramas que deben cerrarse en la última temporada, muchos espectadores han señalado que resulta extraño que la madre de uno de los protagonistas haya sido dejada de lado.
Aun así, no se descarta que Claudia reaparezca antes del final definitivo. Con la serie acercándose a su conclusión, es posible que haya un momento de respiro para los chicos de Hawkins y un reencuentro con sus familias.
La temporada final de Stranger Things
La temporada 5 de Stranger Things marca el esperado cierre de una historia que ha capturado la cultura pop desde 2016. A continuación, un repaso del calendario final:
El Volumen 1 llega el 26 de noviembre de 2025, el Volumen 2 se estrena el día de Navidad (25 de diciembre) y el gran final aterrizará el 31 de diciembre de 2025.
