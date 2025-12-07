 Katy Perry y Justin Trudeau: confirman Romance en Japón?
Farándula

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas intimas fotos en Japón

Katy Perry rompió el silencio sobre su vida amorosa al mostrar imágenes junto a Justin Trudeau.

Katy Perry Justin Trudeau, Instagram
Katy Perry Justin Trudeau / FOTO: Instagram

Katy Perry dejó atrás las especulaciones y mostró públicamente su romance con Justin Trudeau, dando paso a una de las nuevas parejas más comentadas del momento. La artista compartió desde Japón una serie de fotografías que confirmaron la relación que desde hace meses generaba rumores.

En las imágenes se observa a ambos disfrutando de un recorrido lleno de cercanía y complicidad, un gesto que bastó para encender las redes sociales y posicionarlos como tendencia internacional. El famoso romance entre Katy Perry y Justin Trudeau llevaba tiempo rondando los titulares.

Todo inició en julio, cuando fueron vistos juntos en Montreal, lo que provocó que los seguidores comenzaran a unir piezas sobre una posible relación.  Más tarde, en octubre, volvieron a acaparar la atención después de asistir a un espectáculo en París, donde se les vio tomados de la mano durante la celebración del cumpleaños de la cantante.

Estas apariciones comenzaron a dar fuerza a la teoría de que algo más que amistad los unía. Ahora, con las fotografías compartidas desde Japón, la confirmación es más clara que nunca.

Más de la nueva relación de Katy Perry

La pareja ya no se oculta y se muestra abiertamente disfrutando de momentos cotidianos, lo que demuestra que la relación avanza con firmeza. Para muchos, se trata de una pareja inesperada pero carismática, que combina el mundo del entretenimiento con el de la política.

Katy Perry continúa con su exitosa gira mundial, pero ha logrado encontrar espacio para dejarse ver junto a Trudeau, quien también atraviesa una nueva etapa emocional. Cabe destacar que ambos dejaron atrás relaciones importantes que marcaron su vida personal.

Ella cerró su capítulo con el actor Orlando Bloom, con quien comparte una hija, mientras que Trudeau se separó en 2023 tras un matrimonio de casi dos décadas con Sophie Grégoire.  Esta nueva relación representa para ambos un aire renovado en medio de sus intensas agendas.

La noticia no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que ha generado un fuerte impacto mediático.

