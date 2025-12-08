Cardi B sufre falla de vestuario y revela su intimidad

Cardi B es una de las artistas que siempre acaparan la atención por sus extravagantes y sexys looks, y esta vez lo volvió a hacer.
La cantante se visitó para impresionar con un vestido negro ajustado de pronunciado escote para celebrar el cumpleaños número 32 de su novio Stefon Diggs en Miami.
Cardi B demostró que tiene un tremendo cuerpazo, al poco tiempo de haber dado a luz a su cuarto hijo, luciendo un escote en la parte de trasera del vestido que se unía con unas cadenas de oro.
Además, la arte de adelante también tenía una abertura que dejaba a la vista parte de su intimidad.
Durante la fiesta, Cardi B cantó una versión de "Feliz Cumpleaños" de Stevie Wonder y Diggs sopló las velas del pastel, según revelaron medios internacionales.
Esta celebración llega poco después del nacimiento de su cuarto hijo el 4 de noviembre. Cardi B y su exmarido Offset tienen tres hijos: Kulture, Wave y Blossom.
Stefon Diggs, la estrella de la NFL, también tiene hijos de otras relaciones, Nova y Charliee.
Enamorada
Cardi B ha encontrado nuevamente el romance con Stefon Diggs, después de atravesar momentos difíciles en el amor.
La cantante se divorció de Offset —su esposo durante seis años y padre de sus hijos Kulture, Wave y Blossom— en medio de constantes rumores de infidelidad.
La pareja se casó en 2017 tras tener su primera cita en febrero de ese mismo año. Ese año anunciaron que esperaban a Kulture y ella nació en julio de 2018.
La pareja recibió a su hijo Wave en septiembre de 2021. Cardi B anunció que estaba esperando a su tercer bebé, Blossom, un día después de solicitar el divorcio del rapero por segunda vez.
Desde la separación, se la ha visto en varias ocasiones con el receptor abierto de los New England Patriots. La pareja fue relacionada por primera vez en octubre de 2024 y luego fueron captados por TMZ saliendo de un club en Miami en febrero del año siguiente. Desde entonces, han hecho oficial su relación en Instagram desde junio de 2025.