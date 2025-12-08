Frankenstein Brilla en Golden Globes: Fans Recuerdan un Personaje

Frankenstein obtiene cinco nominaciones clave y reaviva el debate entre lectores y cinéfilos por un personaje de la novela de Mary Shelley que no llegó a aparecer en pantalla.
El regreso de un mito que domina la temporada de premios
La temporada de premios inició con fuerza y un claro protagonista: Frankenstein, la esperada versión de Guillermo del Toro para Netflix, obtuvo cinco nominaciones en los Golden Globes 2026, consolidándose como uno de los títulos más influyentes del año y uno de los mayores logros del cineasta mexicano.
La cinta compite por:
· Mejor Película - Drama
· Mejor Director: Guillermo del Toro
· Mejor Actor: Oscar Isaac
· Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi
· Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat
La producción, estrenada en octubre, fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. El filme se ha vuelto también un fenómeno de conversación en redes sociales, especialmente porque, paralelo a su éxito, los fans han revivido un antiguo debate literario: el personaje que Del Toro decidió omitir.
Un Frankenstein profundamente humano
Fiel a su estilo, Del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley desde una mirada íntima, emocional y visualmente poética. Su Frankenstein no solo es un relato de terror gótico; es un drama sobre el abandono, la responsabilidad y el límite de la soledad.
El elenco, Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz en un papel clave, ha sido aplaudido por la ferocidad emocional que sostiene la historia.
Guillermo Del Toro, quien ya había recibido reconocimientos en los Golden Globes por La forma del agua, El laberinto del Fauno y Pinocho, suma así su cuarta película en tener presencia destacada en los premios.
Los fans reviven el misterio del "personaje eliminado"
Con la ola de nominaciones, volvió a circular en redes un tema que los lectores de la novela original conocen bien: la ausencia del personaje más polémico del libro de Shelley, la llamada "compañera de la Criatura", cuya creación es un punto central en la historia literaria.
En la novela, la Criatura exige a Víctor que fabrique una segunda criatura —una compañera— para no vivir en aislamiento. Tras aceptar, Víctor destruye el proyecto a mitad del proceso, temeroso de que ambos seres procreen y den origen a una "raza de demonios".
Ese personaje femenino, aunque nunca llega a vivir en la novela, sí existe como construcción narrativa, y en algunas adaptaciones cinematográficas ha sido incluida bajo la identidad de "La Novia".
Sin embargo, en la versión de Guillermo del Toro "no aparece". Ni como experimento, ni como criatura destruida, ni como presencia simbólica.
Y ahí es donde Del Toro introduce uno de los cambios más comentados.
El productor explica su decisión
Lejos de ignorar ese arco narrativo, el director decidió reinterpretarlo por completo. En declaraciones a medios internacionales, Guillermo del Toro explicó que, en su versión, Elizabeth —interpretada por Mia Goth— encarna la figura de la compañera que la Criatura jamás tuvo.
"Ella también es una criatura que no encaja en este mundo. La Criatura encuentra a su igual y la pierde el mismo día. Es una de las maneras más conmovedoras de abordar el tema de la novia en esta historia", dijo el cineasta.
En la película, Elizabeth no es un complemento del monstruo sino un espejo suyo: una mujer brillante, aislada emocionalmente y atrapada en un entorno rígido. Su vínculo con la Criatura es breve, profundo y trágico.
Con esta decisión, Del Toro resume toda la subtrama del libro en una sola secuencia esencial: el encuentro, la negación de Víctor y la imposibilidad del amor entre seres que viven al margen de la humanidad.
Algunos usuarios han comentado que eliminar a la "segunda criatura" resta fuerza al conflicto moral de Víctor. Este tipo de discusiones han amplificado la repercusión de la película, alimentando su camino hacia los premios.
Los Golden Globes: un panorama competitivo
Los Golden Globes 2026, que se celebrarán el 11 de enero en el Beverly Hilton, estarán conducidos por la comediante Nikki Glaser.
