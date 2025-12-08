 Maribel Guardia: Aterrador Encuentro con Rata en Guatemala
Maribel Guardia relata aterrador encuentro con una rata en un hotel en Guatemala

Un video que circula en redes sociales reveló una inesperada confesión de Maribel Guardia.

Maribel Guardia tendrá su día oficial., Cortesía
Maribel Guardia tendrá su día oficial. / FOTO: Cortesía

Maribel Guardia volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un clip en el que comparte una experiencia que la marcó para siempre.  Según relató, el incidente ocurrió "hace muchísimos años", cuando participó en un concurso centroamericano que reunía a representantes de distintos países.

Durante ese viaje, la actriz y cantante se hospedó en un motel de Antigua Guatemala, donde vivió una de las escenas más aterradoras de su vida. En el video, Maribel narra que, mientras intentaba descansar, volteó a ver hacia el cortinero y quedó paralizada al percatarse de que una rata la observaba desde lo alto.

@victoriaruff0

Recordando anécdotas muy divertidas… porque con nosotras nunca faltan las historias💖🥰 #maribelguardia #victoriaruffo #contando #anecdotas #entreamigas #fyp

♬ shake it off tv - xpepporoniz

La sorpresa pronto pasó a ser pánico cuando el animal saltó repentinamente, provocando que ella gritara, se levantara de la cama y tratara de huir desesperadamente. Lo que parecía un susto pasajero se convirtió en una caótica persecución por todo el lugar para la costarricense.

Maribel contó que al salir de la habitación tiró la comida que llevaba en las manos, mientras corría por los pasillos del hotel con la rata siguiéndola de cerca.  Entre risas y nerviosismo, recordó que el animal parecía haber detectado su miedo y no dejó de perseguirla por varios minutos.

Más de la anécdota de Maribel Guardia

Actualmente, la actriz lo cuenta como una anécdota divertida pero que en su momento la hizo sentir completamente vulnerable. La artista también mencionó que, en medio del alboroto, tomó un palo para intentar defenderse.

Su relato ha generado miles de reacciones en plataformas digitales, donde los usuarios no solo han expresado sorpresa por la historia, sino también admiración por la espontaneidad con la que Maribel comparte episodios tan personales.  El clip se ha viralizado rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día.

Muchos seguidores de la famosa actriz y cantante han aprovechado para recordar otros momentos icónicos de la trayectoria de Guardia, quien se mantiene vigente como una de las figuras más queridas del espectáculo en Latinoamérica.

