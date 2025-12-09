 Jubilant Sykes encontrado muerto: hijo arrestado como sospechoso
Encuentran muerto al cantante Jubilant Sykes y arrestan a su hijo como principal sospechoso

De acuerdo con la policía, el famoso barítono, nominado al Grammy, murió apuñalado dentro de su casa en Santa Mónica, California.

El cantante estadounidense Jubilant Sykes murió de forma violenta la noche del lunes, tras ser apuñalado por su hijo dentro de su propia vivienda.

Según han confirmado las autoridades locales, su hijo mayor ha sido detenido en el lugar de los hechos como presunto responsable del ataque que acabó con la vida del artista, de 71 años.

Jubilant Sykes era un reconocido barítono, una figura destacada en la ópera, el gospel y la música clásica.

La intervención policial se produjo aproximadamente a las 21:20 de la noche, después de que una llamada al 911 alertara sobre una agresión que estaba ocurriendo dentro de la residencia.

Cuando varios agentes llegaron al inmueble, fueron recibidos por la persona que había realizado el aviso, quien los condujo hacia el interior. Allí encontraron a un hombre con heridas de extrema gravedad, que más tarde se confirmó que era el célebre cantante. Los servicios de emergencia certificaron su fallecimiento en el lugar sin posibilidad de reanimación.

Dentro de la misma vivienda se encontraba Micah Sykes, de 31 años, hijo del intérprete. Los agentes procedieron a arrestarlo sin que se produjera ningún altercado.

"El sospechoso será fichado por homicidio y el caso se presentará ante la Fiscalía del condado de Los Ángeles para su consideración", dijo la policía en un comunicado el martes por la mañana.

¿Quién era el cantante?

Jubilant Sykes fue nominado al Grammy al mejor álbum clásico en 2010 por "Bernstein: Mass", donde interpretó el papel del Celebrante.

Participó en la producción de 1990 del Metropolitan Opera de "The Gershwin's Porgy and Bess" en el papel de Jake.

Nativo de Los Ángeles, Sykes era barítono. En 2002 declaró a NPR que se sentía cómodo cantando todos los géneros musicales, desde pop hasta ópera.

"Mi canto es como respirar, es una extensión de mí. No lo considero extraordinario. Es mi pasión", dijo a NPR en esa entrevista. 

Uno de sus trabajos más reconocidos fue su interpretación del Celebrante en la grabación de Misa de Leonard Bernstein, que le valió una nominación a los premios Grammy.  

