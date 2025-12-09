Sylvester Stallone y sus secuelas físicas

El mito del cine de acción desfiló por la alfombra roja con un bastón. A sus 79 años, Sylvester Stallone volvió a estar en el centro de atención, esta vez no por sus músculos o su voz rasposa, sino por su visible fragilidad.
El actor fue homenajeado durante la gala del Kennedy Center Honors 2025, presidida por Donald Trump, y aunque recibió su medalla y reconocimiento por una carrera de cinco décadas, su imagen apoyado en un bastón negro (primer bastón que se le ve usar en público) despertó alarma, nostalgia y preocupación entre sus seguidores.
Vestido con un esmoquin clásico, la medalla colgando del cuello y acompañado de su esposa Jennifer Flavin, Stallone caminó con paso lento pero firme, posando para los flashes.
Sin embargo, ese simple bastón (visiblemente tomado con naturalidad) fue suficiente para recordar las cicatrices físicas de una vida dedicada al cine de acción. "No ocultó el bastón", indicaron varios medios; su aparición marcó la primera vez que se le veía depender de una ayuda para caminar.
Viejas heridas que regresan
La necesidad de ese apoyo tiene un origen claro: las numerosas lesiones que acumuló a lo largo de los años por hacer él mismo sus acrobacias.
En 2024, durante un episodio de su reality-show, The Family Stallone, Sylvester admitió que nunca se recuperó completamente de un fuerte golpe recibido durante el rodaje de The Expendables: "Sentí un gran impacto... nunca me recuperé".
Relató que, tras aquella escena, su cuerpo quedó marcado; le colocaron una placa metálica en el cuello tras una fractura, y desde entonces ha pasado por múltiples cirugías de espalda.
Los medios reportan que el bastón no fue un accesorio casual: Stallone reconoció que lleva ya ocho cirugías de espalda, y que otra podría estar en camino. "Se acumula", confesó al ser preguntado por su salud, refiriéndose al desgaste que su cuerpo ha sufrido con los años.
Entre la ovación y la melancolía
El homenaje de este año incluyó a otras grandes figuras: la banda KISS, la cantante Gloria Gaynor, el músico George Strait y el actor Michael Crawford.
Pero fue la imagen de Stallone, apoyado en su bastón, la que generó más comentarios en redes sociales y medios especializados. Mientras algunos celebran el premio con orgullo por su legado, otros ven en él un recordatorio cruel de que incluso las leyendas envejecen.
A pesar de todo, el actor mantuvo un semblante animado, aceptando la distinción con dignidad. Y aunque la gala volvió a confirmar su estatus de ícono, su figura actual evidencia que incluso los más duros terminan pagando un precio por años de adrenalina, caídas y golpes.
