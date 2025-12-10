 Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams: Co-anfitrionas Met Gala 2026
Farándula

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán co-anfitrionas del MET Gala 2026

El vibrante evento anual de alta costura está programado para el lunes 4 de mayo. El dress code de la velada se anunciará próximamente.

Met Gala, Facebook
Met Gala / FOTO: Facebook

Beyoncé , Nicole Kidman y Venus Williams se unirán a Anna Wintour, como copresidentas del famoso MET Gala, así lo anunció hoy el Museo Metropolitano de Arte.  

El vibrante evento anual de alta costura está programado para el lunes 4 de mayo de 2026. La exposición Costume Art estará abierta al público del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027. El dress code de la velada se anunciará próximamente. 

Este MET Gala supondrá la primera aparición de Beyoncé en una década: la última vez que pisó las escaleras del museo fue en 2016, cuando asistió a la gala Manus x Machina vestida de Givenchy Haute Couture.

Met Gala 2026 - Instagram

Nicole Kidman y Venus Williams, por su parte, han acudido regularmente a lo largo de los años, incluida la gala Superfine del pasado mes de mayo (donde Kidman lució un escultural Balenciaga de inspiración vintage, mientras que Williams optó por un conjunto personalizado de falda de tenis, polo y capa, todo de Lacoste).  

La exposición, que "examinará la centralidad del cuerpo vestido, yuxtaponiendo objetos de la vasta colección del Museo con prendas históricas y contemporáneas del Instituto del Traje", será la primera muestra en las nuevas Galerías Condé M. Nast del Met, de casi 1114 metros cuadrados, adyacentes al Gran Salón.

Más detalles

Y las novedades no acaban aquí: Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz copresidirán el Comité Organizador de la MET Gala 2026, con miembros adicionales como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseult (más adelante se anunciarán el resto de componentes del Comité Organizador).  

Met Gala 2026 - Instagram

Las ganancias del MET Gala constituyen la principal fuente de financiación anual del Instituto del Traje para exposiciones, publicaciones, adquisiciones y operaciones. Los fondos recaudados también financian otras actividades del Museo.

El Arte del Vestuario, según el Met, se centrará en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, organizado en una serie de tipos de cuerpos temáticos que reflejan su ubicuidad y perdurabilidad a través del tiempo y el espacio.

"Estas comparaciones", afirman los responsables del museo, "pondrán de relieve la inextricable relación entre la vestimenta y el cuerpo y revelarán que las representaciones artísticas del cuerpo se configuran a partir de las prendas que las visten, y que estas, a su vez, se configuran a partir de los cuerpos que visten".

