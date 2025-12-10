Dayanara Torres critica a Fátima Bosch por abandonar entrevista

Dayanara Torres pone en jaque a Fátima Bosch tras polémica entrevista en Pica y se Extiende: "Esa contestación no está bien".
En su participación en el programa Enrique Santos Show, Torres calificó como errónea y desafortunada la forma en que Bosch gestionó los cuestionamientos sobre las controversias que rodean su reinado como Miss Universe 2025.
Entrevista tensa, salida abrupta
Durante la emisión del domingo, Fátima Bosch se vio frente a diversas preguntas incómodas: cuestionamientos sobre la gestión de visas de candidatas en la reciente edición, la demanda por difamación interpuesta en su contra en Tailandia por el directivo del certamen Nawat Itsaragrisil, así como denuncias alrededor del copropietario del concurso, Raúl Rocha Cantú.
Ante el que varios consideraron un cuestionario directo pero válido, Bosch optó por abandonar el set, cancelando el resto de su agenda con la cadena: entregó el vestuario, rechazó el transporte que le ofrecían y salió en un vehículo particular.
La crítica de Dayanara Torres
Para Dayanara la actitud de Bosch constituye "una oportunidad desperdiciada". En sus declaraciones argumentó que "iba bien hasta que mencionó lo de la visa... Esa contestación no está bien. No me parece".
Torres reflexionó sobre la responsabilidad que recae sobre alguien que ostenta la corona: "Abandonar una entrevista, teniendo la oportunidad de zanjar tantos temas polémicos de una vez por todas, es desaprovechar la oportunidad". Aunque reconoció que algunos cuestionamientos podrían ser sensibles, insistió en que pertenecer al certamen implica aceptar ese escrutinio.
El conflicto tras bambalinas es amplio. La demanda presentada en Tailandia por parte de Itsaragrisil a Bosch, por presunta difamación, continúa en curso.
Además, las críticas sobre la transparencia del concurso, señalamientos de favoritismos, cuestionamientos sobre las visas de candidatas y la solvencia ética del organismo han generado presión mediática creciente.
Para muchos sectores del público y de exconcursantes, la forma de manejar estos escándalos será clave para la credibilidad del certamen. La forma en que Bosch decida enfrentar -o evadir- estas polémicas podría tener consecuencias en su reputación personal y en la imagen de la organización.
Mira también:
@emisorasunidas897
Tras denuncia, capturan a hombre por rayar con piedra templo II del Parque Nacional Tikal. . . #Tikal #Peten #Guatemala #PatrimonioCultural♬ sonido original - Emisoras Unidas