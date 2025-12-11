 Fátima Bosch Regresa a México: Tenso Momento Sorprendente
Farándula

¡De incógnita! Fátima Bosch regresa a México y vive tenso momento

Fátima Bosch regresó a México y vivió un tenso momento con los medios de comunicación. Tampoco tuvo una bienvenida propia de una Miss Universe.

Fátima Bosch, Redes sociales
Fátima Bosch / FOTO: Redes sociales

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, regresó a México en medio de polémicas, cuestionamientos y una creciente presión mediática. Su arribo, ocurrido la tarde del 10 de diciembre, terminó convirtiéndose en un episodio incómodo, según reportó Ventaneando, luego de que la reina de belleza enfrentara preguntas directas sobre la legitimidad de su corona y los recientes conflictos legales que la rodean.

Un regreso lejos de ser triunfal

Bosch, quien intentó pasar desapercibida al llegar al aeropuerto, fue interceptada por medios mexicanos que buscaban respuestas ante las controversias que han marcado su reinado.

Acompañada por un equipo de seguridad que trató de abrir paso entre cámaras y micrófonos, la Miss Universe finalmente se detuvo unos segundos para dirigirse a la prensa, aunque con evidente incomodidad.

Cuando un reportero le preguntó si su llegada correspondía a una bienvenida oficial, Fátima aclaró rápidamente: "No, no es mi bienvenida. Tenemos un evento y veníamos para eso, pero qué gusto verlos."

Aun así, la cordialidad duró poco: los cuestionamientos sobre su coronación y las acusaciones sobre una supuesta "compra" del título no tardaron en surgir.

En medio de gritos de preguntas cruzadas, Fátima trató de mantener la calma y respondió brevemente sobre cómo vive la presión mediática: "Superfeliz, muy orgullosa, y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta."

Pero cuando se le interrogó directamente sobre las versiones que aseguran que su corona fue adquirida de manera irregular, su postura se volvió tajante: "No tengo nada que decir del tema. Que tengas bonito día."

Acto seguido, al ser presionada sobre la posibilidad de que deba devolver el título, Bosch se limitó a decir un frío: "Gracias". Su silencio alimentó aún más el interés mediático, reforzando la tensión que ya existía desde semanas atrás.

La polémica con Nawat Itsaragrisil y la denuncia penal

El reciente episodio no es aislado. El 3 de diciembre, Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universe, anunció que había interpuesto una denuncia penal por presunto delito de difamación contra Fátima Bosch. La información fue divulgada a través de la página oficial de Miss Universe Tailandia.

El comunicado buscó aclarar un incidente ocurrido el 4 de noviembre, en el cual se acusaba al presidente del comité de haber llamado "tonta" a Bosch. La organización negó rotundamente tal afirmación: "El Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que han circulado en diversas plataformas", detalla el texto.

La acusación de Bosch, según señaló el comunicado, habría generado "daño reputacional", motivo por el cual se procedió legalmente en su contra. La situación intensificó la controversia alrededor de la reina de belleza, quien desde su coronación ha sido objeto de debates, acusaciones y especulaciones.

Un reinado bajo fuego

Desde que fue coronada Miss Universe 2025, Fátima Bosch ha vivido un reinado marcado por la presión, la mirada pública constante y las fricciones con miembros de la organización internacional. Sus declaraciones, apariciones y silencios han sido analizados minuciosamente, convirtiéndola en una de las reinas más controversiales de los últimos años.

Su regreso a México solo confirmó ese ambiente de tensión. Aunque intentó mantener la compostura, la joven modelo continúa enfrentando dudas sobre su título, una denuncia penal y un escrutinio mediático que promete intensificarse en los próximos meses.

Emisoras  Escúchanos