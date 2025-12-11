Jason Momoa revela emocionante adelanto de 'Supergirl'

El Universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn continúa expandiéndose, y este 11 de diciembre de 2025 dio un paso clave con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Supergirl, una de las películas más esperadas de la nueva etapa del estudio.
La cinta está protagonizada por Milly Alcock, reconocida por su papel en La Casa del Dragón, quien ahora da vida a Kara Zor-El, la prima del mismísimo Superman.
El adelanto fue compartido en redes sociales por múltiples figuras del universo DC, incluyendo al propio Jason Momoa, quien sorprendió a los fans al mostrar una breve escena donde aparece un perro —presumiblemente Krypto, el superperro— en medio de un entorno caótico, insinuando el tono irreverente y oscuro que caracterizará a la película.
El video, publicado desde su cuenta oficial, generó miles de comentarios y reacciones instantáneas.
Una Supergirl más cruda, compleja y oscura
A diferencia del tradicional enfoque luminoso asociado a Superman, esta nueva versión de Supergirl se presenta como una heroína radicalmente distinta: dura, frágil emocionalmente y marcada por un pasado traumático.
"Kara creció en un trozo de Krypton que quedó vagando por el espacio. Vivió 14 años en condiciones horribles, viendo morir a todos a su alrededor. No es la Supergirl dulce y soleada que conocían. Es alguien mucho más rota... y mucho más fuerte", se describe.
Supergirl toma como base la miniserie Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, una obra muy celebrada que incluso fue nominada al Premio Eisner. Su adaptación cinematográfica generó expectativa desde que fue anunciada, y el tráiler solo ha elevado la emoción entre los seguidores de DC.
La trama seguirá a Kara en un viaje a través de la galaxia mientras celebra su "21° cumpleaños".
En esta travesía se cruzará con Ruthye, una joven que busca vengar el asesinato de su padre a manos de Krem de las Colinas Amarillas. Sin desearlo, Supergirl quedará envuelta en una peligrosa trama de venganza que la obligará a enfrentar los fantasmas de su pasado y a redefinir su destino como protectora de la justicia.
Un reparto cargado de talento y un villano temible
Además de Milly Alcock en el papel principal, el elenco incluye a Eve Ridley, reconocida por su participación en El problema de los 3 cuerpos, quien interpretará a Ruthye Mary Knolle.
También participan Matthias Schoenaerts, de La vieja guardia, como Krem; David Krumholtz, visto en Oppenheimer, en el papel de Zor-El; y Emily Beecham, de Into the Badlands, como Alura.
A ellos se suma la participación especial de Jason Momoa, quien regresa al Universo DC en una nueva faceta interpretando a Lobo, uno de los antihéroes más salvajes y carismáticos de los cómics. Su aparición ya se perfila como una de las más comentadas del filme.
