 Kenneth Müller Gana el Filmmaker Life Globe Award en Milán
Farándula

Kenneth Müller, cineasta guatemalteco, recibe el Filmaker Life Globe Award en Milán

Kenneth Müller recibe en Milán el FilmmakerLife Globe Award por su visión cinematográfica.

Compartir:
Kenneth Müller, Foto cortesía
Kenneth Müller / FOTO: Foto cortesía

El cineasta guatemalteco Kenneth Müller continúa consolidándose como una de las voces más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo.

En esta ocasión, su carrera suma un nuevo logro internacional al recibir el FilmmakerLife Globe Award en Milán, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro del circuito de cine independiente para creadores emergentes y consolidados.

La ceremonia, celebrada en la capital italiana, reunió a figuras de gran relevancia en la industria del cine. Entre ellas destacaron las estrellas de Hollywood Jaime King —reconocida por su participación en Sin City, Pearl Harbor, White Chicks y Hart of Dixie— y Tanner Beard, productor de The Legend of Hell’s Gate y 6 Bullets to Hell, así como cofundador del Mammoth Film Festival.

La presencia de estos y otros nombres de peso subrayó la importancia de la noche para el cine independiente internacional.

El premio entregado a Müller consiste en una icónica palma dorada, símbolo de excelencia, autenticidad narrativa y visión artística. Este galardón celebró especialmente la capacidad del cineasta guatemalteco para crear historias que exploran la memoria, el territorio y la humanidad, combinando identidad cultural con una profundidad emocional que ha resonado en audiencias y festivales alrededor del mundo.

Foto embed
Kenneth Müller - Redes sociales

"El FilmmakerLife Globe Award reconoce a creadores que asumen riesgos, que construyen universos cinematográficos propios y que se atreven a contar historias con alma", afirmó la organización al anunciar la distinción. En su discurso de agradecimiento, Müller compartió una reflexión que resume su filosofía: "Hacer cine siempre es una batalla: a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se avanza con el corazón".

¿Quién es Kenneth Müller?

Kenneth Müller ha emergido durante la última década como uno de los cineastas centroamericanos con mayor proyección internacional. Nacido en Guatemala, ha construido una carrera que combina documental, ficción y narrativa experimental, explorando temas relacionados con la memoria histórica, la identidad cultural y los lazos humanos.

Su obra se caracteriza por una búsqueda estética rigurosa y un enfoque íntimo hacia los personajes, lo que le ha permitido conectar con públicos diversos más allá de las fronteras de su país natal. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos en festivales de América y Europa, y ha colaborado con distintos proyectos de formación y difusión cinematográfica.

El FilmmakerLife Globe Award se suma a una lista creciente de logros que posicionan a Kenneth Müller como una referencia del cine independiente latinoamericano.

Mira también:

@emisorasunidas897

No te pierdas este festival de la gastronomía en el país. . . #FestivalDelPan #AntiguaGuatemala #Actividades

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Alerta vial en zona 10 por recorrido del rezado de Guadalupe este juevest
Nacionales

Alerta vial en zona 10 por recorrido del rezado de Guadalupe este jueves

07:28 AM, Dic 11
Ecuador: Lionel Messi y el Inter Miami se medirán al Barcelona S. C. t
Deportes

Ecuador: Lionel Messi y el Inter Miami se medirán al Barcelona S. C.

07:54 AM, Dic 11
María Corina Machado confirma que recibió apoyo de EE.UU. para salir de Venezuelat
Internacionales

María Corina Machado confirma que recibió apoyo de EE.UU. para salir de Venezuela

07:11 AM, Dic 11
Arzobispado de Guatemala honra lucha educativa y social con la Orden Juan José Gerardit
Nacionales

Arzobispado de Guatemala honra lucha educativa y social con la Orden Juan José Gerardi

07:55 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos