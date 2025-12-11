Kenneth Müller Gana el Filmmaker Life Globe Award en Milán

El cineasta guatemalteco Kenneth Müller continúa consolidándose como una de las voces más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo.
En esta ocasión, su carrera suma un nuevo logro internacional al recibir el FilmmakerLife Globe Award en Milán, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro del circuito de cine independiente para creadores emergentes y consolidados.
La ceremonia, celebrada en la capital italiana, reunió a figuras de gran relevancia en la industria del cine. Entre ellas destacaron las estrellas de Hollywood Jaime King —reconocida por su participación en Sin City, Pearl Harbor, White Chicks y Hart of Dixie— y Tanner Beard, productor de The Legend of Hell’s Gate y 6 Bullets to Hell, así como cofundador del Mammoth Film Festival.
La presencia de estos y otros nombres de peso subrayó la importancia de la noche para el cine independiente internacional.
El premio entregado a Müller consiste en una icónica palma dorada, símbolo de excelencia, autenticidad narrativa y visión artística. Este galardón celebró especialmente la capacidad del cineasta guatemalteco para crear historias que exploran la memoria, el territorio y la humanidad, combinando identidad cultural con una profundidad emocional que ha resonado en audiencias y festivales alrededor del mundo.
"El FilmmakerLife Globe Award reconoce a creadores que asumen riesgos, que construyen universos cinematográficos propios y que se atreven a contar historias con alma", afirmó la organización al anunciar la distinción. En su discurso de agradecimiento, Müller compartió una reflexión que resume su filosofía: "Hacer cine siempre es una batalla: a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se avanza con el corazón".
¿Quién es Kenneth Müller?
Kenneth Müller ha emergido durante la última década como uno de los cineastas centroamericanos con mayor proyección internacional. Nacido en Guatemala, ha construido una carrera que combina documental, ficción y narrativa experimental, explorando temas relacionados con la memoria histórica, la identidad cultural y los lazos humanos.
Su obra se caracteriza por una búsqueda estética rigurosa y un enfoque íntimo hacia los personajes, lo que le ha permitido conectar con públicos diversos más allá de las fronteras de su país natal. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos en festivales de América y Europa, y ha colaborado con distintos proyectos de formación y difusión cinematográfica.
El FilmmakerLife Globe Award se suma a una lista creciente de logros que posicionan a Kenneth Müller como una referencia del cine independiente latinoamericano.
