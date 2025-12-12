 Influencer denuncia solicitud de fotos íntimas concierto Bad Bunny
Farándula

Influencer mexicana denuncia solicitud de 'fotos íntimas' por parte del equipo de Bad Bunny

Mariana Grimaldi, conocida como "La niña fresa" reveló el equipo del cantante le pidió fotos sexys para dejarla entrar a "La Casita", la zona VIP del concierto.

Niña fresa fotos concierto Bad Bunny, Instagram
Niña fresa fotos concierto Bad Bunny / FOTO: Instagram

Mariana Grimaldi, mejor conocida en redes sociales como "La niña fresa", puso el foco de atención una vez más en el mundo del espectáculo tras dar una entrevista en la que relató una experiencia incómoda relacionada con el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México.

Grimaldi, una reconocida creadora de contenido mexicana con millones de seguidores en TikTok e Instagram, contó que tenía acceso al concierto Bad Bunny en el Estadio GNP, pero que decidió intentar mejorar su experiencia solicitando un pase para entrar a La Casita, una zona VIP del evento.

Sin embargo, lo que en principio parecía una oportunidad especial se convirtió en una situación incómoda cuando, según su testimonio, una persona encargada de gestionar ese acceso le hizo una solicitud que calificó de inapropiada y "polémica".

"Este sujeto me dice ‘Oye, pero qué crees, necesito que mandes unas fotos sex.. unas fotos ya sabes cómo’ y yo le dije cómo crees, soy una figura pública", señaló a joven ante TV Notas.

Y aunque ella rechazó la oferta, la persona, según la propia Grimaldi, continuó insistiendo, ya que esas fotos eran como una "llave" para poder acceder a "La Casita" de Bad Bunny durante el concierto.

¿Quién es ella?

La influencer rechazó inmediatamente esa petición por considerarla impropia y aseguró que, tras negarse a enviar ese tipo de imágenes, su acceso a la zona VIP, donde estaría cerca de Bad Bunny, fue cancelado.

Aunque la influencer no dio más detalles sobre la identidad de quien habría hecho la solicitud, su testimonio generó reacciones en redes sociales y volvió a poner en el centro del debate el tema de los límites y las solicitudes que algunas veces enfrentan figuras públicas al relacionarse con eventos exclusivos y con el equipo de grandes artistas.

Mariana Grimaldi, conocida en internet como "La niña fresa", es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó notoriedad principalmente en TikTok e Instagram gracias a sus videos y a su constante actividad en redes sociales.

Comenzó a utilizar TikTok en 2020, durante la pandemia, compartiendo lip syncs, bailes y clips breves que rápidamente atrajeron a muchos seguidores. En TikTok tiene casi seis millones, mientras que en Instagram ya supera los dos millones.

Fue a partir de la creación de su personaje "La niña fresa" que se hizo especialmente popular, destacando por su estilo visual y la actitud característica que mostraba en sus videos.

Bad Bunny se cae en el escenario durante su show en México

El cantante puertorriqueño se resbaló durante su primer concierto en la CDMX pero con la misma se levantó y siguió con el show.

