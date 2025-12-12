J Balvin Impacta en la Basílica de Guadalupe: Motivo Revelado

En la víspera de una de las celebraciones más importantes del calendario católico mexicano, J Balvin sorprendió a cientos de fieles y visitantes al presentarse en la Basílica de Guadalupe, donde convivió con peregrinos y adquirió varios recuerdos religiosos.
La visita del cantante colombiano, realizada el 11 de diciembre, generó inmediata reacción en redes sociales, no solo por su presencia inesperada, sino por el tono íntimo y espiritual que mostró durante el recorrido.
El artista compartió en sus redes sociales fragmentos de su visita al Tepeyac, donde se le ve recorriendo la explanada y las tiendas aledañas al recinto guadalupano.
En el video, J Balvin mostró tres cadenitas con medallas de la Virgen de Guadalupe que compró como recuerdo: una verde, una rosa y otra amarilla, objetos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.
"Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México", escribió al compartir las imágenes, mensaje que acompañó con su promesa de regresar al país en 2026 como parte de su próxima gira.
La aparición del cantante, conocido mundialmente por su presencia en escenarios masivos y colaboraciones internacionales, contrastó con la sencillez de su visita.
De acuerdo con los asistentes, el artista se movió sin gran séquito de seguridad y fue recibido por una multitud de fans que le pidieron fotografías mientras caminaba entre los puestos tradicionales. Muchos de ellos se sorprendieron al verlo participar de una de las tradiciones religiosas más arraigadas en México, especialmente un día antes de que millones de peregrinos lleguen al templo para entonar las tradicionales mañanitas a la Virgen.
La fecha elegida no pasó desapercibida. El 11 de diciembre marca la antesala de la festividad guadalupana, cuando miles de personas acuden al recinto desde temprano para agradecer, pedir milagros o cumplir promesas.
La presencia de J Balvin en este contexto fue vista por muchos como un gesto de respeto hacia la cultura mexicana y la importancia espiritual que representa la Virgen de Guadalupe tanto en México como en diversas comunidades latinoamericanas.
La visita también se volvió tema de conversación por otra razón: muchos seguidores esperaban que la estancia del colombiano en la Ciudad de México culminara con una aparición sorpresa en el concierto de Bad Bunny, con quien comparte uno de sus éxitos más recordados, La Canción. En redes sociales, los fanáticos insistieron en un reencuentro entre ambos artistas. Sin embargo, este momento no ocurrió.
Aunque recientemente circularon rumores sobre un distanciamiento entre ambos, J Balvin ha aclarado que no existe enemistad y que celebra el éxito del puertorriqueño. Aun así, la expectativa de verlos juntos se mantuvo entre sus seguidores hasta el último minuto.
Pese a la ausencia de colaboración sorpresa, el anuncio del propio J Balvin sobre su retorno a México en 2026 emocionó a su base de fans.
@periodicocinco
🟢🙏🏻 J Balvin guadalupano, lo encuentran visitando la Basílica. #Jbalvin #basilicadeguadalupe #iglesia #méxico #colombiano #videoviral♬ original sound - Periodico 5inco - Periodico 5inco
