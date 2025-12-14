Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa

Según información exclusiva publicada por TMZ, el reconocido director y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida este domingo en su vivienda ubicada en Brentwood, en Los Ángeles. Ambos presentaban heridas compatibles con el uso de un arma blanca.
De acuerdo con el medio estadounidense, las autoridades confirmaron que los cuerpos fueron localizados durante la tarde y que el caso es investigado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni se ha establecido un móvil oficial del hecho.
Rob Reiner, de 78 años, fue una de las figuras más influyentes del cine y la televisión en Estados Unidos. Inició su carrera como guionista en la década de 1960 y alcanzó la fama internacional por su papel de Michael "Meathead" Stivic en la serie All in the Family, actuación que le valió dos premios Emmy.
Posteriormente, consolidó su prestigio como director con películas consideradas clásicas, entre ellas This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride y When Harry Met Sally.... Fue durante la producción de esta última cinta que conoció a Michele Singer, fotógrafa, con quien contrajo matrimonio en 1989.
La vida de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
A lo largo de más de tres décadas juntos, la pareja mantuvo una vida discreta, mientras Reiner continuó activo en el cine y la televisión, tanto detrás como frente a cámaras. Su último proyecto, según IMDb, se encontraba finalizado y pendiente de estreno.
Rob Reiner y Michele Singer Reiner tuvieron tres hijos en común. Ella tenía 68 años. El caso continúa bajo investigación y ha causado conmoción en la industria del entretenimiento, que lamenta la muerte de una figura clave del cine contemporáneo.