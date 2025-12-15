Florinda Meza arremete contra La Chilindrina por robo

Florinda Meza volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de lanzar duras declaraciones contra María Antonieta de las Nieves. Recordemos que, María Antonieta, actriz mexicana, dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8.
La viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró que dicho personaje fue registrado sin autorización y que su uso actual representa una apropiación indebida de una creación que pertenece al legado de Chespirito. Durante una reciente entrevista televisiva, Florinda Meza afirmó que el conflicto se originó cuando intentaron renovar los derechos del personaje y descubrieron que La Chilindrina ya estaba registrada a nombre de De las Nieves.
Esta situación, según Meza, los tomó completamente por sorpresa y marcó el inicio de una disputa que se arrastra desde hace varios años y que ha generado divisiones entre los seguidores de la icónica serie. La actriz fue enfática al señalar que La Chilindrina fue concebida y desarrollada por Roberto Gómez Bolaños, por lo que considera injusto que otra persona se adjudique la titularidad del personaje.
En sus declaraciones, Meza sostuvo que aprovechar el vencimiento de una licencia para registrar la marca no solo fue una acción premeditada, sino también carente de ética, dejando entrever que el proceso no habría sido del todo transparente.
Más de la pelea de Florinda Meza
Florinda Meza también minimizó el aporte creativo de María Antonieta de las Nieves, asegurando que la esencia del personaje no se define por elementos visuales como el vestuario o el peinado, sino por la construcción narrativa y el guion. En ese sentido, cuestionó que la actriz continúe explotando comercialmente a La Chilindrina, señalando que aferrarse al personaje hasta una edad avanzada resulta innecesario.
Esta nueva polémica revive viejas tensiones entre los integrantes del elenco de El Chavo del 8, un programa que marcó a generaciones en América Latina y que, a pesar de su enorme éxito, ha estado rodeado de conflictos legales y personales entre sus protagonistas.