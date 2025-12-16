Alicia Villarreal y novio: ternura en medio de la polémica

La cantante mexicana Alicia Villarreal vuelve a ser tema de conversación luego de mostrarse más enamorada que nunca junto a su actual pareja, Cibad Hernández. Las imágenes del romance de la artista llegan justo cuando atraviesa un momento delicado en el ámbito familiar.
La intérprete de música regional mexicana compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y mensajes que evidencian la cercanía y complicidad que vive con su novio, generando una oleada de reacciones entre sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, Alicia Villarreal publicó fotografías de una escapada romántica que realizó con Hernández para celebrar su cumpleaños.
En las postales se les observa abrazados, sonrientes y disfrutando de distintos espacios turísticos, lo que dejó claro que la relación se encuentra en una etapa sólida. La cantante acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción, en el que aseguró que su vida cambió desde que él llegó a su camino, palabras que fueron aplaudidas por muchos de sus fans.
Sin embargo, estas muestras públicas de amor se dan en medio de una polémica con su hija Melenie Carmona, quien en días recientes manifestó su inconformidad con la relación sentimental de su madre. La joven, hija de Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, dejó entrever un distanciamiento familiar que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Lo anterior, alimentó el debate entre quienes defienden la postura de la cantante y quienes empatizan con la hija. La situación ha generado opiniones divididas. Por un lado, hay seguidores que consideran que Alicia Villarreal tiene todo el derecho de rehacer su vida y encontrar la felicidad después de experiencias personales complejas.
Por otro, algunos usuarios han señalado que el conflicto familiar debería manejarse con mayor discreción, lejos del escrutinio público.
Ante los comentarios y especulaciones, la cantante ha pedido respeto tanto para ella como para su hija, dejando claro que, pese a las diferencias, su prioridad sigue siendo el bienestar familiar.