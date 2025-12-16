 Deanna Melillo deslumbra con lencería transparente en redes
Farándula

Deanna Melillo enciende las redes con sexy lencería transparente

La creadora de contenido presumió sus exuberantes curvas en el fashion show de una reconocida marca de ropa interior.

Compartir:
Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

Hace unos meses, Deanna Melillo, conocida por su estilo auténtico y mensajes de empoderamiento, sorprendió a sus más de 510 mil seguidores en Instagram con un anuncio.

La creadora de contenido de origen guatemalteco dio a conocer el lanzamiento de su primera colección de sostenes en colaboración con Lilipink Guatemala

Esta nueva línea revolucionó el mercado de ropa íntima al ofrecer "tallas reales para pechos reales", respondiendo a una demanda constante por parte de su comunidad.

"Estoy reeeefeliz de lanzar mi primera colección", escribió Melillo en su publicación, en la que destacó que la propuesta fue diseñada con inclusión y comodidad en mente.

Gracias a esa colaboración, Deanna Melillo participó en el Fashion Show de la marca de ropa interior que se llevó a cabo hace unos días.

A través de sus redes sociales, la joven compartió algunas imágenes luciendo su figura en una lencería transparente que utilizó para desfilar en la pasarela

" Haciendo lo que más amo hacer ? el mejor fashion show @lilipinkguatemala", escribió.

Los diseños que Deanna Melillo lanzó con la marca están pensados en todas aquellas mujeres que por años han pedido mayor variedad de tallas en el mercado local. Esta colaboración no solo representa un hito para la influencer, sino también un paso hacia la representación real en la industria de la moda íntima.

Su hija también

La noticia vino acompañada de una revelación aún más tierna y poderosa: su hija de solo dos años, Nasa Lumar, también lanzará su propia colección. 

Deanna Melillo afirmó con orgullo que Nasa "ha nacido con algo especial", destacando que ya ha trabajado con marcas reconocidas y ahora se convierte en la primera bebé en Guatemala en lanzar una línea de moda.

"Mi hija hace honor a su nombre: inteligente, auténtica y única", escribió la famosa influencer Deanna.  La colección madre e hija estará disponible muy pronto en tiendas físicas, y promete convertirse en un referente de estilo y autenticidad tanto para mujeres como para niñas.

La influencer también atraviesa un momento muy especial en su vida personal, ya que hace unas semanas celebró su boda con su pareja, el creador de contenido Yosiesteban, con quien comparte constantemente momentos familiares en redes sociales.

En Portada

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025t
Deportes

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025

11:46 AM, Dic 16
Buscan controlar incendio forestal en zona 12t
Nacionales

Buscan controlar incendio forestal en zona 12

01:33 PM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalPNCredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos