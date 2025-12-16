Deanna Melillo deslumbra con lencería transparente en redes

Hace unos meses, Deanna Melillo, conocida por su estilo auténtico y mensajes de empoderamiento, sorprendió a sus más de 510 mil seguidores en Instagram con un anuncio.
La creadora de contenido de origen guatemalteco dio a conocer el lanzamiento de su primera colección de sostenes en colaboración con Lilipink Guatemala.
Esta nueva línea revolucionó el mercado de ropa íntima al ofrecer "tallas reales para pechos reales", respondiendo a una demanda constante por parte de su comunidad.
"Estoy reeeefeliz de lanzar mi primera colección", escribió Melillo en su publicación, en la que destacó que la propuesta fue diseñada con inclusión y comodidad en mente.
Gracias a esa colaboración, Deanna Melillo participó en el Fashion Show de la marca de ropa interior que se llevó a cabo hace unos días.
A través de sus redes sociales, la joven compartió algunas imágenes luciendo su figura en una lencería transparente que utilizó para desfilar en la pasarela
" Haciendo lo que más amo hacer ? el mejor fashion show @lilipinkguatemala", escribió.
Los diseños que Deanna Melillo lanzó con la marca están pensados en todas aquellas mujeres que por años han pedido mayor variedad de tallas en el mercado local. Esta colaboración no solo representa un hito para la influencer, sino también un paso hacia la representación real en la industria de la moda íntima.
Su hija también
La noticia vino acompañada de una revelación aún más tierna y poderosa: su hija de solo dos años, Nasa Lumar, también lanzará su propia colección.
Deanna Melillo afirmó con orgullo que Nasa "ha nacido con algo especial", destacando que ya ha trabajado con marcas reconocidas y ahora se convierte en la primera bebé en Guatemala en lanzar una línea de moda.
"Mi hija hace honor a su nombre: inteligente, auténtica y única", escribió la famosa influencer Deanna. La colección madre e hija estará disponible muy pronto en tiendas físicas, y promete convertirse en un referente de estilo y autenticidad tanto para mujeres como para niñas.
La influencer también atraviesa un momento muy especial en su vida personal, ya que hace unas semanas celebró su boda con su pareja, el creador de contenido Yosiesteban, con quien comparte constantemente momentos familiares en redes sociales.