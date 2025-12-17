Crítica Internacional: ¿Es Mala 'Avatar: Fuego y Ceniza'?

Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la ambiciosa saga cinematográfica creada por James Cameron, llega a los cines rodeada de altas expectativas pero también de una ola de críticas mixtas que la colocan, por ahora, como la entrega peor valorada de toda la franquicia.
La película, que se estrena a nivel mundial en plena temporada navideña, ha generado una reacción internacional más fría de lo esperado, al menos entre la prensa especializada internacional.
Recepción crítica dividida
A pocos días de su estreno oficial, Avatar: Fuego y ceniza ha recibido una calificación de aproximadamente 70-71% en Rotten Tomatoes, marcando la puntuación más baja para un filme de la saga, por debajo del 81% que obtuvo la película original en 2009 y del 76% de la secuela Avatar: El camino del agua en 2022.
En Metacritic, la película promedia 61/100, lo que indica reseñas "generalmente favorables" pero nada entusiastas, mientras que algunos medios prominentes han sido particularmente críticos con el guion y el ritmo.
Publicaciones como The Guardian calificaron la película con 2/5 estrellas, describiéndola como un "bloque de tres horas de narrativa floja" donde, a pesar de los espectaculares efectos visuales, la historia se siente repetitiva y sin nuevas propuestas sustanciales.
La BBC fue incluso más dura, calificando a la tercera entrega como "la más larga y peor hasta la fecha", criticando su trama y comparando algunos elementos con la experiencia de un "juego de gráficos anticuado".
¿Qué dicen los críticos?
Los reseñistas han coincidido en resaltar los logros técnicos y visuales de la película, con un uso avanzado del 3D y efectos especiales que continúan posicionando a la franquicia como un referente en ese campo.
Sin embargo, muchos han señalado que estos atributos no compensan del todo las debilidades narrativas, que incluyen desarrollo de personajes disperso, subtramas abundantes y una sensación de déjà vu respecto a temas ya explorados en entregas anteriores.
Algunas críticas, como la publicada en Espinof, van más allá al afirmar que, a pesar del despliegue técnico, detrás de las imágenes hay "un inmenso vacío narrativo" que hace que la película "repita temas y estructuras sin aportar suficiente frescura o profundidad".
Reacciones mixtas y esperanza de audiencia
A pesar de la recepción crítica moderada, no todos los comentarios han sido negativos. Algunos analistas y reseñistas han defendido aspectos de Fuego y ceniza, destacando secuencias emocionalmente potentes, actuaciones sólidas y la continuidad en la construcción de un universo cinematográfico vasto y visualmente impactante.
Además, expertos en cine recuerdan que en franquicias de este calibre la crítica especializada y el público suelen diferir en sus apreciaciones.
La primera película de Avatar tuvo mejor recepción entre los críticos que su audiencia general en plataformas de rating, y la segunda secuela experimentó justo lo contrario, con puntuaciones del público superiores a las de la prensa. Esto sugiere que pese a las críticas, Fuego y ceniza podría conectar mucho mejor con los espectadores cuando se estrene formalmente en salas de cine este 18 y 19 de noviembre en varios países.
