Leonardo DiCaprio revela nunca haber visto 'Titanic'

Leonardo DiCaprio volvió a generar conversación en el mundo del entretenimiento tras confesar que nunca ha visto Titanic. Cabe destacar que Titanic fue la película que marcó un antes y un después en su carrera y lo convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood.
La revelación tomó por sorpresa a millones de fanáticos, considerando que el filme es uno de los más exitosos y recordados en la historia del cine. El actor hizo esta confesión durante una charla íntima con Jennifer Lawrence, donde habló con total sinceridad sobre su relación con sus propios trabajos.
Al ser cuestionado sobre si alguna vez había visto la cinta dirigida por James Cameron, DiCaprio respondió de manera directa que no, dejando claro que evita ver sus películas una vez que ya han sido estrenadas. Según explicó, su decisión no tiene que ver con rechazo hacia la producción ni con una mala experiencia, sino con una postura personal y profesional.
Leonardo DiCaprio considera que mirar sus actuaciones pasadas lo mantiene anclado al pasado, algo que prefiere evitar para seguir creciendo como actor y enfocarse en nuevos retos. Para el famoso actor, cada proyecto representa una etapa cerrada una vez que llega al público.
Más de Leonardo DiCaprio
El protagonista de filmes como El lobo de Wall Street, Inception y El renacido aseguró que rara vez revisa su filmografía, ya que su atención está puesta en evolucionar y no en analizar constantemente lo que ya hizo. Esta filosofía lo ha acompañado a lo largo de los años y ha sido clave en la construcción de una carrera diversa y sólida.
Sin embargo, DiCaprio admitió que existe una excepción dentro de su trayectoria. Se trata de El aviador, película que considera especialmente significativa en su desarrollo artístico.
En ese proyecto, el actor sintió una conexión más profunda con su personaje y con el proceso creativo, lo que lo llevó a verla en más de una ocasión.