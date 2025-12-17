Yuri causa controversia con comentarios homofóbicos

La cantante mexicana Yuri se ha convertido en tendencia en redes sociales y en el ojo del huracán mediático tras realizar declaraciones durante uno de sus conciertos que han sido interpretadas como comentarios homofóbicos dirigidos al cantante puertorriqueño Ricky Martin.
Las reacciones negativas no se hicieron esperar, y usuarios en plataformas como X y TikTok acusaron a la artista de reproducir estereotipos y prejuicios contra la comunidad LGBTQ+.
¿Qué fue lo que sucedió?
El incidente ocurrió durante una presentación de su gira "Icónica" en la Arena Monterrey, donde Yuri, entre anécdotas y risas con el público, recordó el rodaje del video musical de su éxito "Todo mi corazón" junto a Ricky Martin.
Al relatar cómo fue la grabación de las escenas de besos con el artista, la cantante expresó que sintió una fuerte atracción en ese momento.
Sin embargo, lo que encendió la polémica fue una frase posterior en la que, de manera irónica y coloquial, lamentó que los hombres "guapos" ya no estén "disponibles" y que "se nos fue pa’l monte", haciendo referencia a la orientación sexual de Ricky Martin.
Para muchos internautas, la expresión "pa’l monte" y el tono de la intervención evocaron comentarios con connotaciones homofóbicas, al implicar que la orientación sexual del cantante es un motivo de "pérdida" o frustración para las mujeres.
@posta.entretenimiento
⭐️ “¿Por qué los guapos se van al monte?”: #Yuri 🏳️🌈🌈 Con su característico sentido del humor, la jarocha bromeó durante su show en la #ArenaMonterrey sobre cómo los hombres guapos como #RickyMartin son gays, en lugar de alguien como el #CoqueMuñiz o #Facundo 🤭😅. 📹: Mauricio Morales♬ original sound - POSTA Entretenimiento
Reacciones en redes
Los fragmentos del espectáculo han circulado ampliamente en redes sociales, generando una oleada de críticas hacia Yuri. Entre los comentarios más compartidos se encuentran expresiones de desaprobación tanto por la forma de abordar el tema como por lo que algunos consideran una repetición de posturas que estigmatizan a personas LGBTQ+.
"Chistes y frases tan viejas como ella", escribió un usuario, mientras que otro afirmó que "es más grande su hipocresía que su talento", reflejando el descontento de amplios sectores del público digital.
Este episodio se suma a una serie de controversias previas en las que Yuri ha estado involucrada por comentarios considerados insensibles o críticos hacia la comunidad LGBTQ+. Investigaciones periodísticas señalan que en años anteriores la cantante fue cuestionada por sus opiniones sobre temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y por bromas relacionadas con personas homosexuales en diversos contextos públicos.
En varias ocasiones, Yuri ha defendido sus posturas explicando que sus opiniones están influenciadas por su fe y visión personal de la vida, argumentando que no tiene la intención de ofender ni discriminar. Sin embargo, estas respuestas no siempre han logrado mitigar las críticas que enfrenta en redes sociales.
Debate sobre libertad de expresión y responsabilidad
La polémica ha reabierto el debate sobre el papel de las figuras públicas al abordar temas sensibles como la orientación sexual y la inclusión. Expertos en redes sociales y activistas LGBTQ+ señalan que, aunque el contexto de un concierto puede ser informal, las declaraciones de celebridades tienen un impacto social que va más allá del entretenimiento y pueden contribuir a reforzar percepciones dañinas si no se expresan con cuidado, según un artículo publicado en El Imparcial.
Por su parte, algunos seguidores de Yuri han intentado matizar las críticas, defendiendo que la artista estaba contando una anécdota personal sin intención de ofender, mientras otros han señalado que se trata de un problema recurrente en su manera de expresarse públicamente.
Por el momento Yuri no ha comentado al respecto.
Mira también:
@emisorasunidas897
Nick Reiner fue detenido por el crimen de sus padres. . . #RobReiner #NickReiner #cineasta♬ sonido original - Emisoras Unidas