Kevin Spacey regresa a la TV tras acusaciones de agresión

Después de ocho años marcados por escándalos, procesos judiciales y una caída abrupta de su carrera, Kevin Spacey vuelve oficialmente a la televisión.
El actor estadounidense regresa a la pantalla chica como protagonista de Minimarket, una comedia italiana que se estrena el próximo 26 de diciembre en RaiPlay, la plataforma de streaming de la televisión pública italiana RAI.
Se trata de su primer proyecto televisivo desde su salida de House of Cards en 2017, cuando múltiples denuncias de abuso y agresión sexual provocaron su despido inmediato de la exitosa serie y lo colocaron en el centro de uno de los casos más mediáticos del movimiento #MeToo en Hollywood.
El regreso con Minimarket
En Minimarket, Spacey interpreta a un mentor excéntrico y poco convencional que guía a Manlio Viganò (Filippo Laganà), un joven empleado de una pequeña tienda de comestibles en Roma que sueña con convertirse en estrella de la televisión.
El personaje del actor funciona como una especie de amigo imaginario, una presencia surrealista que actúa como conciencia artística y motor creativo del protagonista.
La relación entre ambos se desarrolla en tono de comedia: mientras Manlio intenta abrirse camino en el mundo del espectáculo sin entender del todo lo que ocurre a su alrededor, el personaje de Spacey lo orienta desde una posición casi fantasmal, cargada de ironía y experiencia.
La serie consta de 10 episodios. Los primeros cinco estarán disponibles el 26 de diciembre, mientras que la segunda parte se estrenará el 9 de enero de 2026.
De ícono de Hollywood a figura cancelada
Kevin Spacey, hoy de 66 años, fue durante décadas una de las figuras más respetadas del cine estadounidense.
Ganador de dos premios Oscar —por Sospechosos habituales (1995) y American Beauty (1999)—, su carrera parecía intocable hasta octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó públicamente de haberle hecho insinuaciones sexuales cuando era menor de edad, en un hecho ocurrido en 1986.
Tras esa denuncia inicial, más de una decena de hombres presentaron acusaciones similares, lo que derivó en investigaciones penales, demandas civiles y la ruptura de sus vínculos profesionales. Netflix lo despidió de House of Cards, eliminó su personaje de la serie y lo sustituyó en la película All the Money in the World, borrando completamente su participación.
Juicios, absoluciones y controversia
Con el paso de los años, varios de los casos contra Spacey fueron desestimados o concluyeron a su favor. En 2022, un jurado civil en Nueva York falló a su favor en la demanda presentada por Anthony Rapp.
Posteriormente, en 2023, el actor fue absuelto de nueve cargos de agresión sexual en Reino Unido, tras un mediático juicio en Londres.
A pesar de estas resoluciones judiciales, la figura de Spacey continúa siendo profundamente divisiva. Para muchos, su regreso representa una segunda oportunidad tras haber sido exonerado en los tribunales; para otros, su presencia en pantalla sigue siendo polémica debido al peso de los testimonios y al impacto cultural del movimiento #MeToo.
Una carrera en reconstrucción
Desde el estallido del escándalo, Spacey ha mantenido un perfil bajo y ha trabajado principalmente en producciones independientes y europeas, lejos de los grandes estudios de Hollywood. Entre sus proyectos recientes se encuentran 1780 (2025), The Awakening (aún sin fecha de estreno) y Gore, película biográfica que fue cancelada en medio de la controversia.
El propio actor ha hablado en entrevistas recientes sobre las dificultades financieras y personales que enfrentó durante los años en que su carrera quedó prácticamente paralizada, asegurando que perdió ingresos, propiedades y relaciones profesionales.
¿Un regreso definitivo?
El estreno de Minimarket marca un punto de inflexión en la trayectoria de Kevin Spacey. Si bien no se trata de una superproducción ni de una plataforma global como Netflix, su regreso a la televisión pública europea podría abrirle nuevamente puertas en la industria internacional.
La gran incógnita sigue siendo si el público está dispuesto a separar al artista de las acusaciones que marcaron su pasado.
Por ahora, Italia se convierte en el escenario de su regreso, en un intento por reconstruir una carrera que alguna vez fue una de las más poderosas de Hollywood y que hoy busca, paso a paso, volver a existir frente a las cámaras.
Mira también:
@emisorasunidas897
Mujer se casa con ChatGPT y abre de nuevo debate sobre inteligencia artificial IA. . . #IA #InteligenciaArtificial #viral♬ sonido original - Emisoras Unidas