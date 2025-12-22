 Carta de despedida de la viuda de James Ransone
Farándula

La emotiva carta de despedida de la viuda de James Ransone tras su trágica muerte

Jamie McPhee, esposa de James Ransone y madre de sus dos hijos, publicó una emotiva despedida y desata una ola de mensajes de apoyo.

James Ransone, Redes sociales
James Ransone / FOTO: Redes sociales

La repentina muerte de James Ransone, a los 46 años, sacudió a la industria del entretenimiento y dejó un profundo vacío entre colegas, amigos y seguidores. Sin embargo, el golpe más duro lo atraviesa su familia.

En medio del dolor, Jamie McPhee, esposa del actor y madre de sus dos hijos: Jack (6 años) y Violet (4 años), decidió romper el silencio con una carta de despedida que conmovió a miles en redes sociales por su honestidad, amor y gratitud.

Acompañada de una imagen íntima de la pareja —tomada durante la espera de uno de sus hijos—, McPhee escribió un mensaje que retrata el vínculo profundo que los unía. "Te dije que te había amado mil veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: ‘Necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mayores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre", expresó. El texto, breve pero poderoso, se transformó rápidamente en un espacio de duelo colectivo.

Foto embed
Esposa de James Ransone - Redes sociales

Una carrera sólida en la televisión y el cine

James Ransone fue un actor estadounidense ampliamente respetado por su trabajo en televisión y cine. Formó parte de series emblemáticas como The Wire, CSI: Crime Scene Investigation, Hawái 5-0, Generation Kill, Treme y Bosch, donde destacó por interpretaciones intensas y matizadas.

En el cine, fue recordado por su participación en It: Chapter Two, donde encarnó a Eddie Kaspbrak en su etapa adulta, consolidando su presencia ante nuevas audiencias.

Compañeros de reparto y profesionales del medio lo describían como un actor comprometido, generoso y profundamente humano, cualidades que hoy reaparecen en los innumerables mensajes de despedida que inundaron las redes sociales tras conocerse la noticia.

El impacto de una pérdida que conmueve

Tras confirmarse su fallecimiento, decenas de colegas, amigos y seguidores enviaron mensajes de apoyo a su viuda y a sus hijos. "No hay palabras", "Fue un amigo increíble", "Descansa en paz", "Te enviamos todo nuestro amor", se repitió en publicaciones que subrayaron tanto el talento como la calidad humana del actor.

Las imágenes familiares compartidas por McPhee —James Ransone cargando a su hija o llevando a su hijo sobre los hombros— reforzaron el retrato de un padre presente y amoroso.

Foto embed
James Ransone y sus hijos - Redes sociales

De acuerdo con las autoridades del Condado de Los Ángeles, James Ransone fue encontrado sin vida en su residencia el viernes 19 de diciembre. La oficina del Médico Forense determinó que se trató de un suicidio. La familia ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.

