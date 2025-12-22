Shakira Anuncia Nuevas Fechas en El Salvador

Shakira volvió a demostrar su poder de convocatoria en Centroamérica. Luego de que las entradas para sus tres conciertos iniciales en El Salvador se agotaran en menos de 24 horas, la artista colombiana confirmó la apertura de dos nuevas fechas, ampliando oficialmente su residencia musical en el país a cinco conciertos en total como parte del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
El anuncio llegó tras un intercambio público entre la cantante y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien celebró el impacto histórico de la venta de boletos y adelantó que se realizaban esfuerzos para extender la estancia de la barranquillera en territorio salvadoreño.
Horas después, Shakira respondió de manera directa en sus redes sociales: "Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!", confirmando así la ampliación del calendario.
El mensaje de Bukele y la respuesta inmediata de Shakira
A través de su cuenta oficial, Bukele había destacado que los boletos para las tres primeras presentaciones se agotaron en tiempo récord, un hecho que, según el mandatario, refleja el posicionamiento de El Salvador como un nuevo polo de espectáculos de gran escala en la región.
"El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país", escribió el presidente.
La respuesta de la cantante no tardó en llegar. Con un mensaje breve pero contundente, Shakira confirmó que ese esfuerzo ya se había materializado, oficializando dos conciertos adicionales y llevando su residencia en El Salvador a cinco fechas, una cifra inédita para un artista latino en el país.
Cinco conciertos en total: lo que se sabe hasta ahora
Con esta ampliación, Shakira ofrecerá cinco conciertos en El Salvador, consolidando al país como el epicentro de su paso por Centroamérica. Hasta el momento, están confirmadas oficialmente tres fechas: 12, 14 y 15 de febrero de 2026, todas en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador.
Sobre las dos nuevas presentaciones, aún hay detalles por definir. No se han anunciado las fechas exactas, ni información sobre la preventa o venta general de boletos, horarios o posibles ajustes en la producción.
Los organizadores adelantaron que estos datos serán revelados en las próximas horas, en medio de una alta expectativa entre los fanáticos que no lograron entradas en la primera fase.
Un regreso histórico y un momento clave en su carrera
La residencia marca el regreso de Shakira a suelo salvadoreño, donde tuvo una aparición televisiva en 1998, cuando su carrera comenzaba a despegar internacionalmente. Su retorno se da ahora en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria, respaldado por cifras históricas.
De acuerdo con datos de Billboard, el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido reconocida como la gira latina más taquillera de una mujer en la historia, con un gross global de 327,4 millones de dólares, más de 2,5 millones de boletos vendidos y más de 80 shows confirmados a nivel mundial.
Impacto económico, turístico y regional
Las autoridades salvadoreñas proyectan que la residencia musical de Shakira tendrá un impacto económico promedio de 25 millones de dólares, beneficiando sectores como comercio, transporte, hotelería, logística y seguridad. Además, se estima la creación de 4.000 empleos directos y 7.000 indirectos.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que San Salvador alcanzará una ocupación hotelera del 100% durante las noches de los conciertos, impulsada por la llegada de visitantes de países vecinos como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Este modelo de residencia ya había demostrado su éxito en Ciudad de México, donde Shakira realizó 12 presentaciones consecutivas y sumó una fecha adicional por alta demanda. Ahora, ese antecedente se replica en Centroamérica, con El Salvador como protagonista.
Con cinco conciertos confirmados y una demanda que no da señales de disminuir, Shakira no solo reafirma su conexión con el público centroamericano, sino que también escribe un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento en la región.
Mira también:
@emisorasunidas897
Cristian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a ser noticia. . . #Nodal #AngelaAguilar #mansion #viral♬ sonido original - Emisoras Unidas