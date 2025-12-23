Hijo de Steve Rogers en Avengers Doomsday

Tras semanas de filtraciones, Marvel decidió adelantarse y publicar el avance de Avengers Doomsday, revelando una de las imágenes más comentadas de los últimos años: el regreso de Steve Rogers y la aparición de un niño que es presentado como su hijo.
La escena, breve pero cargada de simbolismo, muestra al antiguo Capitán América llegando a casa en su icónica motocicleta, abriendo el cofre donde guarda su traje y, finalmente, tomando en brazos al menor. El mensaje es claro: Steve Rogers no solo ha regresado al Universo Cinematográfico de Marvel, sino que ahora lo hace como padre.
El tráiler confirmó además que Avengers Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, marcando uno de los eventos cinematográficos más esperados de la próxima fase del MCU.
El regreso de Steve Rogers y su nuevo rol en el MCU
Tras su emotiva despedida en Avengers: Endgame, muchos creían que la historia de Steve Rogers había llegado a su fin. Sin embargo, Marvel decidió traerlo de vuelta en un contexto distinto. Ya no es el soldado al frente de la batalla, sino una figura que representa experiencia, legado y ahora, familia.
Aunque Sam Wilson continúa como el Capitán América oficial, todo indica que Steve tendrá un papel clave como mentor y apoyo, y que ambos podrían compartir escenas de combate que simbolicen el pasado y el presente del héroe.
La aparición del hijo de Rogers refuerza esta transición narrativa y coloca al personaje en un terreno emocional completamente nuevo.
¿Existe el hijo de Steve Rogers en los cómics?
La gran pregunta entre los fans no tardó en surgir: ¿Steve Rogers tuvo un hijo en los cómics? La respuesta es compleja.
En la continuidad principal de Marvel, conocida como Earth-616, Steve Rogers no fue padre durante décadas. Sin embargo, Marvel sí exploró esta posibilidad en realidades alternativas, algo que hoy cobra mayor relevancia con la expansión del multiverso en el MCU.
El caso más conocido es el de James Rogers, un personaje presentado en la saga Spider-Girl, ambientada en la Tierra-982. En esta línea temporal, Steve Rogers se casa con Sharon Carter y juntos tienen un hijo.
James Rogers, también conocido como Nomad, crece entrenado por su padre y por Tony Stark, heredando valores, disciplina y habilidades de combate, pero enfrentando un conflicto interno constante: vivir a la sombra del símbolo más poderoso de su universo.
¿Quién es James Rogers y por qué es importante?
James Rogers no es un simple heredero. En los cómics se le presenta como un personaje con identidad propia, que cuestiona el peso del escudo y rechaza convertirse en el nuevo Capitán América.
Su arco narrativo se centra en el dilema entre honrar el legado familiar y construir su propio camino, un conflicto que encaja perfectamente con la narrativa reciente del MCU, donde los temas de herencia, sacrificio y paso del tiempo han tomado protagonismo.
Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente el nombre del niño que aparece en el tráiler, todo apunta a que el personaje está inspirado en James Rogers, adaptado a las necesidades del universo cinematográfico.
La inclusión del hijo de Steve Rogers en Avengers Doomsday no es casual. Desde Endgame, el MCU ha construido una nueva generación de héroes basada en el concepto de legado.
Sam Wilson heredó el escudo del Capitán América, Kate Bishop tomó el manto de Hawkeye, Cassie Lang evolucionó como heroína y otros personajes jóvenes han comenzado a ocupar el centro de la narrativa.
El regreso de Steve como padre añade una capa emocional más profunda. El anillo de compromiso que se aprecia en el tráiler sugiere que Rogers formó una familia tras quedarse en el pasado con Peggy Carter, y que esa decisión ahora tendrá consecuencias en un mundo amenazado por el colapso multiversal.
¿Qué significa esto para Avengers: Doomsday?
Todo indica que Avengers Doomsday será mucho más que una película de acción. La cinta reunirá a un elenco estelar que incluye a Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Vanessa Kirby y el esperado regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom.
En este contexto, el hijo de Steve Rogers podría convertirse en un catalizador emocional clave, una motivación personal para el héroe y una pieza narrativa fundamental dentro del conflicto multiversal.
Marvel parece apostar por una historia donde el fin del mundo no solo se mide en batallas épicas, sino en lo que los héroes están dispuestos a proteger.
El Capitán América regresa, pero ya no está solo. Y ese cambio podría redefinir para siempre el corazón del MCU.
