Capítulos clave de Stranger Things antes del gran final

A nueve años de su estreno, Stranger Things se prepara para decir adiós. La serie que se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales de Netflix llegará a su final con la quinta y última temporada, cuyo estreno comenzó el miércoles 26 de noviembre y se extenderá hasta fin de año, con nuevos episodios el 25 de diciembre y el gran cierre el 31 de diciembre.
Después de casi una década de aventuras, misterios sobrenaturales y viajes al Upside Down, los creadores de la ficción, los hermanos Matt y Ross Duffer, decidieron orientar a los fanáticos para que lleguen mejor preparados al desenlace.
Con cuatro temporadas previas, 34 episodios emitidos, no es extraño que muchos necesiten refrescar la memoria antes de sumergirse en la temporada final.
Un fenómeno que marcó una era
Corría 2016 cuando Netflix estrenó una serie ambientada en los años 80, con referencias constantes a la cultura pop de la época, partidas de Calabozos y Dragones y canciones de The Clash.
Lo que comenzó como un relato de misterio y ciencia ficción, protagonizado por un grupo de niños en un pequeño pueblo llamado Hawkins, pronto se transformó en un éxito global.
Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp se convirtieron en estrellas internacionales, mientras la historia crecía en ambición y complejidad. La segunda temporada llegó en 2017, la tercera en 2019 y la cuarta en 2022. Ahora, tras una larga espera, el viaje llega a su fin.
La temporada final, en tres partes
La quinta temporada de Stranger Things se estrenará de manera escalonada. Los primeros cuatro episodios llegaron el 26 de noviembre, mientras que los siguientes tres se lanzarán el 25 de diciembre, en plena Navidad. El episodio final, que promete un cierre épico, estará disponible el 31 de diciembre, en la antesala de Año Nuevo.
Los Duffer adelantaron que se trata de un desenlace ambicioso, con capítulos que durarán entre una y hasta tres horas, y que, si bien no será tan violento como la cuarta temporada, contendrá "la muerte más violenta de toda la serie".
Los cuatro episodios clave que recomiendan los creadores
Consciente de la complejidad de la historia y de la extensa mitología que se fue construyendo con el paso de los años, el dúo creativo recomendó volver a ver cuatro episodios fundamentales antes de iniciar la temporada final.
De la segunda temporada sugieren:
· Episodio 4: Will, el sabio (Will the Wise)
· Episodio 6: El espía (The Spy)
Según Matt Duffer, fue en esa temporada cuando la serie comenzó a desarrollar en profundidad su mitología: "Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de todo lo que vendría después".
De la cuarta temporada, los elegidos son:
· Episodio 7: Masacre en el laboratorio Hawkins (The Massacre at Hawkins Lab)
· Episodio 9: El huésped (The Piggyback), también conocido como El Plan
Ross Duffer destacó especialmente el séptimo episodio, ya que empieza a revelar los secretos más importantes del Upside Down y el origen de algunos de los personajes centrales. "Todo lo relacionado con Henry y Once sigue resonando a lo largo de la quinta temporada", explicó.