Certificado de Defunción: Asesinato de Rob y Michele Reiner

El mundo del cine está consternado tras la confirmación de la muerte del legendario director, actor y productor Rob Reiner, junto a su esposa Michele Singer Reiner.
Documentos oficiales divulgados esta semana revelan nuevos y escalofriantes detalles sobre lo ocurrido en su residencia en Brentwood, Los Ángeles, donde la pareja fue hallada sin vida el pasado 14 de diciembre de 2025, en un caso que las autoridades han clasificado como homicidio.
Según los certificados de defunción, obtenidos por medios internacionales, ambos fallecieron minutos después de haber sufrido múltiples heridas provocadas por un cuchillo.
Los documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles detallan que las lesiones fueron causadas "con un cuchillo, por otra persona", y que tanto Rob como Michele murieron en cuestión de instantes tras el ataque.
Hallazgo y primeras investigaciones
El lunes 14 de diciembre, miembros de la familia encontraron los cuerpos de Reiner y su esposa en su casa en Brentwood, un exclusivo barrio de Los Ángeles.
Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron al llamado y, tras asegurar la escena, determinaron que las muertes presentaban signos consistentes con heridas de arma blanca, lo que llevó a los investigadores a tratar el caso como un posible doble homicidio.
Las víctimas tenían 78 años y 70 años respectivamente, y su fallecimiento generó conmoción tanto en Hollywood como en la comunidad internacional del cine. Reiner era considerado uno de los cineastas más influyentes de su generación.
Horas después del hallazgo, las autoridades detuvieron a su hijo mayor, Nick Reiner, de 32 años, como principal sospechoso. Nick fue arrestado ese mismo día y enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado, además de acusaciones adicionales por el uso de un arma letal en el ataque. Su primera comparecencia ante la corte fue reportada el 17 de diciembre, aunque no se registró una declaración formal de culpabilidad, y su audiencia de instrucción está programada para el 7 de enero de 2026.
Según diversas fuentes, Nick había lidiado con problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia, y también con adicciones, lo que se había reflejado en su historial personal. Aunque estos detalles se mencionan en documentos judiciales y reportes periodísticos, su defensa podría explorar argumentos relacionados con su estado mental en el futuro proceso judicial.
La devastación en Hollywood y familiares
La noticia de la muerte de Reiner y Michele fue recibida con incredulidad y profunda tristeza en la industria del entretenimiento. Compañeros de profesión, actores y cineastas han expresado su consternación y homenaje a través de redes y declaraciones públicas.
La hija de la pareja, Romy Reiner, fue quien encontró inicialmente el cuerpo de su padre y realizó la llamada que alertó a las autoridades, según reportes judiciales. La familia, a través de un comunicado, ha pedido privacidad y respeto en este difícil momento, mientras se realizan los preparativos para un servicio conmemorativo para honrar la memoria de los fallecidos.
