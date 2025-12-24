Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez: Detalles Clave

La temporada navideña en Guatemala continúa llenándose de color, música y tradiciones que unen a las comunidades. Siguiendo con las actividades propias de estas fechas, San Lucas Sacatepéquez se prepara para recibir el Convite Navideño 2025, un evento pensado para toda la familia que promete llenar las calles de alegría, baile y espíritu festivo, en una de las expresiones culturales más representativas del país.
El tradicional Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez
El Convite Navideño 2025 recorrerá distintas calles y avenidas de San Lucas Sacatepéquez con el objetivo de llevar entretenimiento y sonrisas a vecinos y visitantes. Durante el desfile, los asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de personajes coloridos, música alegre y un ambiente festivo ideal para compartir en familia.
Los organizadores invitan a todos a llevar su celular con suficiente carga, ya que será una oportunidad perfecta para capturar fotografías y videos de los vistosos disfraces, las máscaras artesanales y los momentos más alegres del recorrido.
La música será uno de los grandes protagonistas del evento, ya que el desfile estará acompañado por la Orquesta Leo, encargada de interpretar melodías que han marcado generaciones y que evocan el espíritu navideño con ritmos contagiosos.
Rifas, regalos y convivencia comunitaria
Además del desfile y la música, el Convite Navideño 2025 incluirá la rifa de regalos navideños durante el recorrido. Los números tendrán un costo de Q3.00 y podrán adquirirse escribiendo directamente a las redes sociales de los organizadores. Esta dinámica busca fomentar la participación de la comunidad y sumar un toque especial de emoción a la actividad.
Fecha, horario y recorrido del Convite Navideño 2025
El Convite Navideño 2025 en San Lucas Sacatepéquez se realizará el miércoles 24 de diciembre a partir de las 13:00 horas.
El punto de salida será el Parque Central de San Lucas y el recorrido finalizará en las canchas del mismo lugar.
Se recomienda llegar con anticipación para elegir un buen lugar y no perderse ningún detalle del desfile. La entrada es libre y abierta a todo el público.
La tradición del convite navideño
Un convite navideño es una manifestación cultural tradicional de Guatemala que combina danza, música, disfraces y máscaras artesanales. Los participantes, conocidos como conviteros, recorren las calles bailando al ritmo de la música mientras representan personajes históricos, figuras míticas, caricaturas o personajes de la cultura popular.
Durante la época navideña, los convites adquieren un significado especial, ya que se convierten en una forma de celebrar las fiestas, fortalecer la identidad cultural y promover la convivencia comunitaria. Estas expresiones forman parte de la cultura viva del país y son transmitidas de generación en generación.
