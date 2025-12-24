Jake Paul: Placas de Titanio tras Fractura de Mandíbula

Jake Paul atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva luego del contundente nocaut que sufrió ante Anthony Joshua. Cabe destar que fue un combate que dejó severas consecuencias físicas para el youtuber convertido en boxeador profesional.
Tras la pelea, el estadounidense fue sometido a una cirugía de emergencia debido a una doble fractura de mandíbula, intervención en la que los médicos le colocaron cuatro placas de titanio para reconstruir el hueso. El enfrentamiento se disputó el pasado 19 de diciembre en Miami y terminó de manera contundente en el sexto asalto, cuando Joshua conectó un golpe decisivo que envió a Paul a la lona.
El impacto fue tan fuerte que provocó una fractura en dos zonas distintas de la mandíbula, obligando a una hospitalización inmediata y a un procedimiento quirúrgico complejo. Luego de la operación, Paul reveló que enfrenta un proceso de recuperación doloroso y restrictivo.
Entre las principales secuelas se encuentran la dificultad para hablar, inflamación severa y una dieta basada únicamente en líquidos durante los primeros días posteriores a la cirugía. Además, explicó que durante el procedimiento médico fue necesario retirar algunas piezas dentales, lo que complicó aún más su rehabilitación.
Más de la recuperación de Jake Paul
El propio boxeador describió la sensación tras la lesión como extremadamente incómoda, comparándola con tener un objeto sólido dentro de la boca. A pesar de ello, aseguró que se mantiene estable y enfocado en seguir todas las indicaciones médicas para lograr una recuperación completa, la cual podría extenderse por varios meses antes de pensar en volver al ring.
La lesión ha generado un amplio debate en el mundo del boxeo, especialmente sobre los riesgos que implican este tipo de combates entre figuras mediáticas y campeones consolidados del deporte.
Muchos especialistas coinciden en que la diferencia de experiencia y potencia fue determinante en el desenlace del combate.