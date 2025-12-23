 Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, hallado en la calle
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle

Un nuevo video viral volvió a encender la alarma entre los seguidores de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon.

La historia de Tylor Chase, recordado por su participación en una exitosa serie de Nickelodeon, volvió a generar conmoción. Y es que el actor fue encontrado nuevamente viviendo en situación de calle en California, Estados Unidos.

Un video reciente difundido en redes sociales reavivó la preocupación por el estado de salud y bienestar del exactor infantil, cuyo rostro fue parte de la televisión juvenil durante la década de los 2000. En el clip, que rápidamente se volvió viral, Chase confirma su identidad y reconoce haber trabajado en Nickelodeon.

Lo anterior provocó una oleada de reacciones entre usuarios que lo recuerdan por su papel en la serie Ned’s Declassified School Survival Guide.  Su apariencia, visiblemente deteriorada, encendió las alarmas entre fanáticos que expresaron tristeza, sorpresa y mensajes de apoyo al verlo en una condición tan distinta a la que mostraba durante su etapa de fama.

No es la primera vez que el nombre de Tylor Chase aparece ligado a este tipo de situaciones.  Meses atrás ya había sido captado viviendo en la calle, un episodio que abrió el debate sobre las dificultades que enfrentan muchos actores infantiles al crecer fuera del foco mediático y sin un acompañamiento adecuado una vez que la fama se desvanece.

La noticia también provocó reacciones de excompañeros de reparto de Nickelodeon, quienes se mostraron afectados por lo ocurrido y reconocieron lo complejo que ha sido ayudarlo de manera efectiva.  Algunos señalaron que, pese a la buena intención de quienes buscan apoyarlo, la situación del actor requiere atención médica y psicológica especializada más allá de ayudas económicas temporales.

En medio de la preocupación, surgieron intentos de recaudar fondos para asistirlo, sin embargo, su familia intervino para frenar estas iniciativas.

Según se explicó, Chase no estaría en condiciones de administrar dinero por sí mismo y su prioridad debería ser recibir tratamiento profesional que le permita estabilizarse y retomar el control de su vida.

