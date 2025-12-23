Razón por la que el hijo de Beckham bloqueó a sus padres

En medio de las celebraciones de fin de año, la familia Beckham volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática. Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David Beckham y Victoria Beckham, tomó una decisión que sorprendió a millones de seguidores.
Y es que el famoso joven decidió bloquear a sus padres y a varios de sus hermanos en redes sociales. El gesto encendió las alarmas sobre una posible ruptura familiar y abrió paso a múltiples especulaciones.
La situación salió a la luz luego de que Brooklyn compartiera en su cuenta personal una publicación relacionada con una de sus recetas de cocina, una faceta que ha venido desarrollando con mayor fuerza en los últimos meses. El simple hecho de que su madre reaccionara a ese contenido desató una ola de comentarios por parte de los usuarios.
Los internautas aprovecharon el espacio para pedir una reconciliación familiar y opinar sobre la relación entre el joven y sus padres. De acuerdo con versiones cercanas al entorno de la familia, Brooklyn Beckham se habría sentido incómodo con la exposición y consideró que su espacio personal estaba siendo invadido.
Más de la decisión de Brooklyn Beckham
Ante esto, decidió bloquear no solo a David y Victoria, sino también a sus hermanos Romeo, Cruz y a la menor del clan, Harper. La acción fue interpretada como una forma de poner límites y manejar el conflicto lejos del escrutinio público.
El distanciamiento no sería un hecho aislado. Desde hace meses, Brooklyn ha optado por mantener mayor distancia de los eventos familiares. Su ausencia en celebraciones importantes, como el cumpleaños número 50 de su padre, ya había llamado la atención.
A esto se suma que pasó las recientes fiestas junto a su esposa Nicola Peltz, lejos del núcleo familiar y del Reino Unido, reforzando la idea de una relación tensa. Uno de los hermanos, Cruz Beckham, reaccionó públicamente para aclarar que el bloqueo no fue una decisión consensuada ni mutua, sino una sorpresa para todos.