 Karol G enciende a sus fans como 'Mamá Noel'
Farándula

Karol G sube la temperatura de sus fans al posar como "Mamá Noel"

Bikini, gorro navideño y mucho calor tropical: Karol G rompió las redes al posar como "Mamá Noel" desde la playa.

Compartir:
Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

La cantante colombiana Karol G volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores al compartir una serie de imágenes con las que celebró la Navidad de una manera muy a su estilo: sensual, relajada y en conexión con el mar.

La artista posó como "Mamá Noel" en un entorno tropical, elevando la temperatura de las redes sociales y demostrando, una vez más, por qué es una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel mundial.

En las fotografías y el video corto que publicó, Karol G aparece en la playa con un atuendo inspirado en la época navideña, acompañado de accesorios clásicos como el gorro rojo y un pequeño árbol de Navidad plantado sobre la arena.

Lejos de los paisajes invernales tradicionales, la intérprete optó por un escenario cálido, donde se le ve sonriente, relajada y disfrutando del agua sobre un flotador inflable, reforzando la vibra tropical que ha caracterizado su etapa artística más reciente.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje cercano y festivo que conectó rápidamente con sus fans. "Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues... FELIZ NAVIDAD", escribió la cantante, provocando miles de reacciones y comentarios en cuestión de minutos. Sus seguidores no tardaron en elogiar su autenticidad, su figura y la forma en que logró fusionar el espíritu navideño con su identidad artística.

Foto embed
Karol G mensaje de Navidad - Redes sociales

Aunque Karol G no especificó el lugar exacto donde se realizó la sesión, varios detalles apuntan a que se trató de Hawái. La melodía que acompaña el video y las publicaciones previas de la artista en ese destino refuerzan esta teoría.

A mediados de diciembre, la cantante ya había compartido con sus seguidores que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en el archipiélago del Pacífico, donde incluso reveló un cambio de look al confesar que ella misma cortó su cabello hasta los hombros.

Durante esa estadía, Karol G también abrió una ventana a su lado más personal, al revelar que pasó algunos días en soledad como parte de un proceso de reflexión y descanso, para luego cerrar el viaje rodeada de personas cercanas.

Foto embed
Karol G - Redes sociales

Un año lleno de éxitos

Más allá de las postales navideñas, el 2025 ha sido un año especialmente exitoso para Karol G. En junio lanzó su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, un proyecto que marcó una nueva etapa en su carrera al apostar por sonidos frescos, ritmos caribeños y una estética colorida y veraniega.

El disco fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, consolidándose rápidamente en las listas de popularidad y reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

A lo largo del año, la cantante también protagonizó importantes presentaciones, colaboraciones destacadas y reconocimientos que reforzaron su posición como una de las artistas latinas más influyentes de la actualidad.

Mira también:

@emisorasunidas897

Actor de Nickelodeon fue hallado de nuevo en situación de calle. . . #TylorChase #Nickelodeon #Hollywood

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del paíst
Nacionales

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país

11:48 AM, Dic 25
Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025t
Deportes

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

11:10 AM, Dic 25
Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidadt
Viral

Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidad

09:07 AM, Dic 25
Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidadt
Internacionales

Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidad

09:16 AM, Dic 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes socialesMundial 2026PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos